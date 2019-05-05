Фрукты и овощи которые нельзя хранить вместе

Что, впрочем, совершенно не мешает некоторым людям спокойно хранить их даже не в одном отделении холодильника, а в одном пакете. Увы, заблуждений по поводу продуктов питания сейчас существует огромное количество, пишет Joinfo.ua . И в рамках борьбы с ними, рассказываем вам о том, какие овощи и фрукты не стоит хранить рядом.

Лук и картофель

В готовых блюдах они отлично друг друга дополняют, но в сыром виде их лучше хранить как можно дальше друг от друга. Потому как ароматические вещества из лука негативно влияют на картошку, вызывая её повреждения. А вот хранить лук рядом с чесноком – наоборот, очень полезно.

Яблоки и апельсины

Несмотря на то, что оба этих фрукта – любимые компоненты многих популярных диет, хранить их лучше отдельно друг от друга. Просто потому, что апельсинам нужна хорошая вентиляция, а яблокам – наоборот. Так что места в холодильнике стоит выбирать, исходя из этого принципа.

Морковь, красная свекла и лук

Лук прекрасно защищает себя от вредных микроорганизмов, а вот остальные овощи не могут этим похвастаться. Так что хранить их лучше в отдельных бумажных пакетах – только это может гарантировать, что овощи не начнут плесневеть. Лук вообще стоит хранить в отдельном ящике, подальше от других продуктов питания.

Тыква, яблоки и груши

Проблема в том, что тыквам абсолютно всё равно, на какой стороне и как долго лежать. А яблокам и грушам – нет. Поэтому их стоит переворачивать, иначе – пойдёт плесень и дальнейшее разрушение. И чтобы об этом не забывать, их лучше хранить подальше от тыквы, к которой можно чуть ли не через полгода заглянуть – и ничего с ней не случится.

Огурцы и фрукты

Дело в том, что такие фрукты, как бананы и дыни, выделяют вещества, ускоряющие дозревание плодов. И на огурцы это тоже влияет – они теряют влагу и упругость, за счёт чего – серьёзно ухудшаются их вкусовые качества. Нечто аналогичное происходит при хранении рядом помидоров и огурцов, только медленнее. Впрочем, если хвостики бананов и дыню обернуть бумажными салфетками, то выделение газа замедлится, и огурцам преждевременное созревание уже не так резко будет угрожать.

Базилик, укроп и другие