Что люди думают о вас при первой встрече, согласно вашему знаку Зодиака?

1. Овны

Представители этого знака часто могут показаться агрессивными ввиду их несколько взрывного и напористого характера. В действительности они – целеустремленные и требовательные, как к другим, так и к себе. Разве это недостаток?

2. Тельцы

Об упрямстве Тельцов впору слагать легенды. Казалось бы, ничто не способно заставить их изменить свою точку зрения. Но за этим маскируется любовь к порядку и стабильности, решительность, верность и преданность.

3. Близнецы

Деятельные Близнецы – отличные приспособленцы. По этой причине их часто воспринимают как людей ненадежных. На самом деле они думают о реальных перспективах, а их прозорливости можно позавидовать.

4. Раки

Раки иногда производят впечатление слишком суетливых и даже навязчивых людей. Они способны несколько раз кряду спрашивать одно и то же. Но за этим стоит стремление сделать так, чтобы всем вокруг было хорошо.

5. Львы

Представители этого знака – вовсе не эгоистичные нарциссы. Их оптимизм и уверенность в себе не имеют ничего общего с самолюбованием – они просто настолько жизнерадостные и яркие, что, сами того не желая, затмевают своим светом все вокруг.

6. Девы

Критика – первое, пожалуй, что можно услышать от Дев. Их считают педантичными и иногда нетерпимыми, но в действительности они просто хотят, чтобы все было идеально. Именно благодаря этому качеству они способны менять людей к лучшему.

7. Весы

Нерешительность и склонность Весов к сомнениям иногда может нешуточно раздражать. Они же действуют из лучших побуждений и предоставляют возможность принятия решений другим. Весы счастливы тогда, когда счастливы все вокруг.

8. Скорпионы

Может показаться, что Скорпионы жестоки и циничны, прямолинейны и критичны в суждениях. На самом деле они патологически честны, практичны и обладают развитой интуицией. Они не будут тратить свое время на то, что его вовсе не заслуживает.

9. Стрельцы

Легкость и оптимизм, с которыми Стрельцы принимают решения, иногда кажется несерьезностью и нежеланием брать на себя ответственность. На самом деле для них не существует преград. Они умеют находить кратчайшие пути и добиваются успехов во всем.

10. Козероги

Если Козерога не узнать довольно хорошо, может казаться, что он жестоко отвергает любые изменения. Но у него всегда есть четкий тщательно продуманный план, которому он следует. Также представители этого знака непоколебимы в своих суждениях и принципах.

11. Водолеи

Первая встреча с Водолеем может напомнить общение с роботом, так тщательно он скрывает свои истинные эмоции. Но и это – всего лишь видимость. На самом деле Водолеи чрезвычайно умны и тонко чувствуют, как себя следует вести в той или иной ситуации.

12. Рыбы

Представители этого знака часто кажутся беспомощными из-за того, что чрезмерно миролюбивы и предпочитают соглашаться, а не отстаивать свою точку зрения. Но за этой видимостью скрываются такие терпение и внутренняя сила, которые должны вызывать восхищение.