Вс, 5.05.2019
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Почему производители белья всегда пришивают спереди бантик

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Бюстгальтер. Иллюстративное фото

ФОТО: Лийс Трейманн

Бантик на нижнем женском белье, вне зависимости бюстгальтер это или трусы, – вещь распространенная, почти повсеместная и часто раздражающая. От такого украшения попахивает инфантильностью, оно не идет явно спортивным вещам. Но почему же производители упорно продолжают пришивать надоедливые банты на белье?

Во-первых, это дань традициям. Много десятилетий и даже столетий назад дамы носили на передней части корсетов пышные банты, пишет TopNews.

Во-вторых, этому есть сугубо практическое объяснение. Бантиком маркируется передняя сторона белья. Если, проспав на работу или впопыхах, дама захочет надеть нижнее белье, она не перепутает его стороны. И все это благодаря банту!

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