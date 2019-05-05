Почему производители белья всегда пришивают спереди бантик

Бантик на нижнем женском белье, вне зависимости бюстгальтер это или трусы, – вещь распространенная, почти повсеместная и часто раздражающая. От такого украшения попахивает инфантильностью, оно не идет явно спортивным вещам. Но почему же производители упорно продолжают пришивать надоедливые банты на белье?