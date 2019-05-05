Опасность в доме: вещи которые провоцируют развитие раковых клеток

В вопросах здоровья не стоит идти на компромисс. Уж если какие-то вещи представляют опасность, лучше устранить их из своего жилища. Что именно несет угрозу, расскажет Joinfo.ua.

Старая мебель

На первом месте в рейтинге стоят многолетние предметы обстановки. Оказывается, до 2013-го года мебель и даже матрацы обрабатывались химическими веществами, повышающими огнеупорность – антипиренами. Эти соединения могут провоцировать развитие раковых клеток, токсикоза, а также эндокринные и неврологические заболевания.

Пластиковая посуда

Хороша только для редких случаев, например, при выезде на природу. В домашнем использовании – категорически запрещена, поскольку канцерогенное вещество стирол при регулярном контакте повышает риск развития опухолевых процессов.

Старая бытовая техника

Холодильник, осветительные приборы, электрический трансформатор старого образца содержат полихлорированные дифенилы (ПХД). Их воздействие негативно влияет на организм. новые модели не содержат такого вещества.

Бытовые предметы

Поливинилхлорид во многом содержится в линолеуме, обоях, пластмассовых игрушках, таре для пищевых продуктов. Дешевый пластик при постоянном контакте проникает в ткани и вызывает образование раковых клеток.

И если шторка в ванной комнате давно не менялась, нужно обязательно выбрать новую, поскольку большое количество этого вредного вещества находится именно в ней.

Бытовая химия

Само название веществ наталкивает на мысль о вреде. Если уж обойтись без освежителей воздуха или отпугивателей для насекомых не получается, следует хранить их подальше от мест приготовления и приема пищи.