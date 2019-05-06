День матери 2019: история и дата праздника

В нынешнем 2019 году День матери выпадает на 12 мая, пишет Joinfo.ua. Обращаем ваше внимание на то, что дарить подарки только по праздникам - это крайне глупо. Помните, что мама - это самый родной и близкий человек.

История праздника День матери

Несмотря на то, что традиции почитания предков существовали практически в каждой культуре, праздновать конкретно День Матери начали недавно. В 1910 году. Так как именно в этот день власти штата Вирджиния согласились с инициативой, высказанной некой Анной Джарвис из Филадельфии.

Ещё в 1908 году Анна начала активную работу по продвижению своей идеи – посвятить один день в году чествованию матерей. В память и своей маме, погибшей от болезни.

Однако потребовалось несколько лет, чтобы к ней наконец-то прислушались. Сначала – власти одного штата, а потом и на всей территории страны. И постепенно празднование Дня Матери начало становиться интернациональным.

Традиции праздника День Матери

В нашей стране всё довольно стандартно – небольшие подарки для матерей, сувениры, поздравительные открытки. Иногда – стихи или что-то сделанное своими руками. Что характерно, в этот день принято почитать не только собственных матерей, но и жен, родивших своим мужьям детей. Потому как они тоже уже матери.

Что касается других стран, то традиции там куда более долгие и интересные. В США и Австралии, например, принято в этот день прикалывать к одежде цветок гвоздики. Причём цвет имеет большое символическое значение – белые гвоздики цепляют те, чьей матери уже нет в живых. А все остальные цвета – для тех, у кого они живы.