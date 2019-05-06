День матери 2019: история и дата праздника

День матери – очень особенный праздник. Потому как о своей матери стоит помнить всегда, а не только в один специальный день. Тем не менее, праздник есть – со своей историей, датой и традициями.
В нынешнем 2019 году День матери выпадает на 12 мая, пишет Joinfo.ua. Обращаем ваше внимание на то, что дарить подарки только по праздникам - это крайне глупо. Помните, что мама - это самый родной и близкий человек.
История праздника День матери
Несмотря на то, что традиции почитания предков существовали практически в каждой культуре, праздновать конкретно День Матери начали недавно. В 1910 году. Так как именно в этот день власти штата Вирджиния согласились с инициативой, высказанной некой Анной Джарвис из Филадельфии.
Ещё в 1908 году Анна начала активную работу по продвижению своей идеи – посвятить один день в году чествованию матерей. В память и своей маме, погибшей от болезни.
Однако потребовалось несколько лет, чтобы к ней наконец-то прислушались. Сначала – власти одного штата, а потом и на всей территории страны. И постепенно празднование Дня Матери начало становиться интернациональным.
Традиции праздника День Матери
В нашей стране всё довольно стандартно – небольшие подарки для матерей, сувениры, поздравительные открытки. Иногда – стихи или что-то сделанное своими руками. Что характерно, в этот день принято почитать не только собственных матерей, но и жен, родивших своим мужьям детей. Потому как они тоже уже матери.
Что касается других стран, то традиции там куда более долгие и интересные. В США и Австралии, например, принято в этот день прикалывать к одежде цветок гвоздики. Причём цвет имеет большое символическое значение – белые гвоздики цепляют те, чьей матери уже нет в живых. А все остальные цвета – для тех, у кого они живы.
А в Мексике в этот день специально устраивают особую католическую мессу, во время которой поют песню «Las mañanitas», а после – устраивают праздничный обед. Да, в некоторых странах образы матери в целом и конкретной Богородицы – слились в один. Особенно в тех, где влияние христианства особенно сильно.