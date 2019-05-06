Пять продуктов, из-за которых вы можете получить заплывшие глаза утром

Отёки вокруг глаз — весьма распространённое явление. Они могут наблюдаться даже у здорового человека — например, из-за недостатка сна. Однако в некоторых случаях припухлость и мешки под глазами могут быть признаком развития в организме патологического процесса.
Отёк века представляет собой повышенное скопление в нём жидкости. Припухлость развивается тогда, когда количество воды в межклеточном пространстве увеличивается, пишет Fabiosa.ru.
Причины возникновения отёков век
- К ним могут относиться:
- Инфекционный процесс в околоносовых пазухах.
- Разного рода аллергии (например, на пыльцу или продукты питания).
- Нарушения работы щитовидной железы.
- Конъюнктивит.
- Болезнь Кушинга.
Кроме того, возникновению отёков в области глаз могут способствовать и некоторые продукты питания. Что же следует исключить из своего рациона, чтобы предотвратить проблему?
5 продуктов, из-за которых отекает лицо
1. Молочные продукты
Замените молоко и мороженое, например, греческим йогуртом. Он поможет предотвратить не только отёки вокруг глаз, но и вздутие живота.
2. Чипсы
В качестве перекуса лучше использовать полезные снеки, такие как фрукты, овощи или орехи.
3. Соевый соус
Продукты с высоким содержанием соли (натрия) также способствуют вздутию живота и задержке жидкости в организме.
4. Консервированные овощи
Во многих консервированных продуктах содержится большое количество соли.
5. Полуфабрикаты
К ним относятся замороженные продукты, супы, рис, макаронные изделия, а также фастфуд.
Продукты, которые стоит включить в свой рацион:
- Шпинат.
- Морские овощи.
- Тыква.
- Виноград.
- Свекла.
- Петрушка.
- Спаржа.
- Оливковое масло.
- Бананы.
- Черника.
Как уменьшить утреннюю отёчность
Есть несколько действий, которые вы можете предпринять для решения проблемы:
- После пробуждения умывайте лицо холодной водой.
- Обязательно удаляйте перед сном макияж.
- Заботьтесь об увлажнении кожи лица.
- Пейте достаточное количество воды в течение дня.
- Не спите на животе.
А вы часто сталкиваетесь с этой проблемой?