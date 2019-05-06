Пн, 6.05.2019
  • Krasotka
  • Здоровье
  • Пять продуктов, из-за которых вы можете получить заплывшие глаза утром

Пять продуктов, из-за которых вы можете получить заплывшие глаза утром

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Глаза. Иллюстративное фото.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Отёки вокруг глаз — весьма распространённое явление. Они могут наблюдаться даже у здорового человека — например, из-за недостатка сна. Однако в некоторых случаях припухлость и мешки под глазами могут быть признаком развития в организме патологического процесса.

Отёк века представляет собой повышенное скопление в нём жидкости. Припухлость развивается тогда, когда количество воды в межклеточном пространстве увеличивается, пишет Fabiosa.ru.

Причины возникновения отёков век

  • К ним могут относиться:
  • Инфекционный процесс в околоносовых пазухах.
  • Разного рода аллергии (например, на пыльцу или продукты питания).
  • Нарушения работы щитовидной железы.
  • Конъюнктивит.
  • Болезнь Кушинга.

Кроме того, возникновению отёков в области глаз могут способствовать и некоторые продукты питания. Что же следует исключить из своего рациона, чтобы предотвратить проблему?

5 продуктов, из-за которых отекает лицо

1. Молочные продукты

Замените молоко и мороженое, например, греческим йогуртом. Он поможет предотвратить не только отёки вокруг глаз, но и вздутие живота.

2. Чипсы

В качестве перекуса лучше использовать полезные снеки, такие как фрукты, овощи или орехи.

3. Соевый соус

Продукты с высоким содержанием соли (натрия) также способствуют вздутию живота и задержке жидкости в организме.

4. Консервированные овощи

Во многих консервированных продуктах содержится большое количество соли. 

5. Полуфабрикаты

К ним относятся замороженные продукты, супы, рис, макаронные изделия, а также фастфуд.

Продукты, которые стоит включить в свой рацион:

  • Шпинат.
  • Морские овощи.
  • Тыква.
  • Виноград.
  • Свекла.
  • Петрушка.
  • Спаржа.
  • Оливковое масло.
  • Бананы.
  • Черника.

Как уменьшить утреннюю отёчность

Есть несколько действий, которые вы можете предпринять для решения проблемы:

  • После пробуждения умывайте лицо холодной водой.
  • Обязательно удаляйте перед сном макияж.
  • Заботьтесь об увлажнении кожи лица.
  • Пейте достаточное количество воды в течение дня.
  • Не спите на животе.

А вы часто сталкиваетесь с этой проблемой?

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ