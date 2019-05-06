Пять продуктов, из-за которых вы можете получить заплывшие глаза утром

Отёк века представляет собой повышенное скопление в нём жидкости. Припухлость развивается тогда, когда количество воды в межклеточном пространстве увеличивается, пишет Fabiosa.ru.

Причины возникновения отёков век

К ним могут относиться:

Инфекционный процесс в околоносовых пазухах.

Разного рода аллергии (например, на пыльцу или продукты питания).

Нарушения работы щитовидной железы.

Конъюнктивит.

Болезнь Кушинга.

Кроме того, возникновению отёков в области глаз могут способствовать и некоторые продукты питания. Что же следует исключить из своего рациона, чтобы предотвратить проблему?

5 продуктов, из-за которых отекает лицо

1. Молочные продукты

Замените молоко и мороженое, например, греческим йогуртом. Он поможет предотвратить не только отёки вокруг глаз, но и вздутие живота.

2. Чипсы

В качестве перекуса лучше использовать полезные снеки, такие как фрукты, овощи или орехи.

3. Соевый соус

Продукты с высоким содержанием соли (натрия) также способствуют вздутию живота и задержке жидкости в организме.

4. Консервированные овощи

Во многих консервированных продуктах содержится большое количество соли.

5. Полуфабрикаты

К ним относятся замороженные продукты, супы, рис, макаронные изделия, а также фастфуд.

Продукты, которые стоит включить в свой рацион:

Шпинат.

Морские овощи.

Тыква.

Виноград.

Свекла.

Петрушка.

Спаржа.

Оливковое масло.

Бананы.

Черника.

Как уменьшить утреннюю отёчность

Есть несколько действий, которые вы можете предпринять для решения проблемы:

После пробуждения умывайте лицо холодной водой.

Обязательно удаляйте перед сном макияж.

Заботьтесь об увлажнении кожи лица.

Пейте достаточное количество воды в течение дня.

Не спите на животе.