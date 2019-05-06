«Я попробовала фраксель, чтобы избавиться от пигментации». А вы знаете, что это за косметологическая процедура?

Только представьте, что вы можете избавиться от морщин, рубцов от акне, пигментных пятен и растяжек с помощью простой косметологической процедуры. Больше не нужно ложиться под нож хирурга, чтобы увидеть значительный результат. Здорово, правда? Называется такая процедура — фракционный фототермолиз, или сокращенно фраксель, пишет Fabiosa.ru.
Что такое фраксель?
Фраксель - процедура, во время которой идет воздействие на кожу при помощи рассеянного лазерного луча. Он пронизывает ее в виде «решета». Незначительные повреждения кожи лазером запускают процесс восстановления тканей. Заживление проходит быстро и человек получает обновленную кожу.
Виды фракселя
Неаблятивный фраксель обладает подтягивающим эффектом. Его используют при дряблости кожи, мелких морщинах и растяжках. Восстановление длится 2-3 дня.
Аблятивный фраксель используется для выравнивания рельефа кожи при постакне, для борьбы с пигментациями, мелкой сосудистой сеткой и морщинами. Процесс реабилитации длится 3-5 дней.
Кому стоит делать
Фраксель советуют делать при вялости кожи, морщинах, расширенных порах, пигментации, акне (не в стадии обострения) и постакне, растяжках и некоторых видах рубцов и шрамов.
Кому нельзя делать
Фракционный фототермолиз не делают при онкологии, кожных воспалениях и дерматологических заболеваниях, обострениях хронических болезней, острых инфекционных и эндокринных заболеваниях, при эпилепсии, беременности и в период грудного вскармливания, при аутоиммунных заболеваниях, болезнях крови и при тяжелой сердечно-сосудистая недостаточности.
Важно
Необходимость данной методики должен определять косметолог с высшим медицинским образованием (врач-дерматолог). Выполнять его должен тоже человек с высшим МО. Также у врача должен быть сертификат о прохождении курсов по работе с лазером.
Отзывы
Отзывы на процедуру разные. Но если у вас грамотный врач, нет противопоказаний и вы правильно ухаживаете за кожей, всё должно пройти хорошо.
Вот девушка делится своими впечатлениями.
А вот fajer99 оставил плохой отзыв:
Я делала фраксель месяц назад, чтобы убрать шрамы от акне на лице. Кожа выглядит плохо, и появилась гиперпигментация, где работал лазер.
Чтобы не появилась гиперпигментация, как и пилинги, фраксель не рекомендуется делать в сезон высокой солнечной активности.
А вы или ваши знакомые делали эту процедуру? Или, возможно, вы хотели бы сделать? Поделитесь впечатлением и мыслями в комментариях.