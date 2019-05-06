Какими хитростями мужчины добиваются женщин

1. Делают комплименты

Комплименты – один из самых приятных и хитрых манипуляционных методов, который работает с женщинами, пишет Fabiosa.ru. Конечно, комплимент вроде «ты красивая» вряд ли сработает, но более сложные и красивые «шекспировские обороты» не смогут оставить равнодушными большинство женщин.

2. Стараются развеселить

Чувство юмора не только дает понять женщине, что вы веселый парень, но и дает сигнал о наличии хороших интеллектуальных способностей. Так что, если мужчина вас веселит, скорее всего, вы проявите к нему ответную симпатию.

3. Изображают чрезмерную уверенность в себе

Многие женщины обожают уверенных в себе мужчин. Чтобы как-то соответствовать этому запросу, мужчины занимаются гиперболизацией собственной уверенности! Поэтому, если вначале мужчина показывает свою настойчивость, его голос тверд, а действия стремительны, то знайте, что это может оказаться заманчивой показухой.

4. Проявляют интерес к вашей жизни

Быть хорошим слушателем - идеальная тактика. Ведь именно это дает мужчине всю необходимую информацию о вас. Он внимательно слушает, что вам нравится, что вы любите и не любите, а потом подстраивает себя под ваши нужды. Покорить женщину таким способом легко, да и женщины не против!

5. Не навязывают своих желаний

Грамотный мужчина, чтобы покорить женщину, не будет указывать, что делать и как жить. Конечно, некоторые женщины могут относиться к этому как к бесхребетности и неуверенности, но мужская терпеливость обязательно даст свои плоды в дальнейшем. Ведь именно такой мужчина дает понять женщине, что он не будет заниматься подавлением ее личности, а будет служить верным партнером, который будет помогать избавиться от минусов и стать лучше!