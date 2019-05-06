Как идеально отбелить белую обувь, чтобы она выглядела, будто вчера купленная

Для любителя стильной обуви пара белых красавцев, будь то сникерсы, туфли или сапоги - настоящая гордость на обувной полке. Испортив ее однажды, мы впредь боимся покупать ее в дальнейшем, а очень зря. Идеально отбелить белую обувь из разных материалов можно даже от сложных пятен, но для этого придется запастись терпением и небольшим арсеналом средств, пишет Fabiosa.ru.