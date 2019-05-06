Как идеально отбелить белую обувь, чтобы она выглядела, будто вчера купленная

Для любителя стильной обуви пара белых красавцев, будь то сникерсы, туфли или сапоги - настоящая гордость на обувной полке. Испортив ее однажды, мы впредь боимся покупать ее в дальнейшем, а очень зря. Идеально отбелить белую обувь из разных материалов можно даже от сложных пятен, но для этого придется запастись терпением и небольшим арсеналом средств, пишет Fabiosa.ru.
1. Кожа
Самый легкий в уходе материал, поскольку не впитывает в себя жидкость и грязь.
Вам понадобятся:
бумажные полотенца, белое кусковое мыло, хлопчатобумажные тряпки и меламиновая губка.
- Промочите бумажное полотенце и удалите с поверхности обуви крупные частицы грязи, затем дайте ей подсохнуть около 10 минут.
- Влажной меламиновой губкой удалите все пятна и оставшуюся грязь.
- Слегка намочите тряпку и натрите мылом. Аккуратными движениями втирайте в кожу, возвращая обуви свежий белый цвет. Остатки мыла удалите тряпкой.
Будут сиять, как новые!
2. Конверсы (или ткань)
Тканевую обувь не рекомендуется стирать в стиральной машине, поэтому на помощь нам придут все те же проверенные сода, уксус и мыло.
1 способ. Смешайте 1 ст.л. пищевой соды и 2 ст.л. уксуса в чашке теплой воды и тряпкой или щеткой втирайте смесь в поверхность, пока не очистите. Остатки смеси смойте водой.
2 способ. Возьмите щетку или тряпку и мыльной теплой водой очистите обувь. Оставьте сушиться на открытом воздухе, набив изнутри бумагой.
3. Замша
Этот материал довольно капризен, легко пачкается и теряет опрятный вид, так что любая обувь из замши (не только белая) требует бережной носки и хорошего ухода.
Вам понадобятся: хлопчатобумажная тряпка, ластик для карандаша, бумажные полотенца, белый уксус и щеточка для замши.
- Удалите с поверхности влагу и грязь мягкой тряпкой.
- Недавящими движениями затрите пятна ластиком.
- Тщательно промокните влажные пятна (если есть) бумажным полотенцем
- Намочите тряпку уксусом и удалите оставшиеся пятна.
- Придайте замше ворсистость щеточкой для замши.
В видео подробно показано, как идеально отбелить очень грязные кроссовки.
Правила ухода за белой обувью
- Белую и цветную обувь надо хранить раздельно
- Используйте отдельные губки, щетки, тряпочки для каждой пары
- Никогда не оставляйте грязную обувь на ночь, а очищайте сразу после прихода домой.