Пять советов о том, как получить максимум от весенних тренировок

Весна – время, когда регулярно тренирующиеся люди все больше занимаются на свежем воздухе, а после долгой зимы на первые пробежки выходят спортсмены-любители. Инструктор по продукции Samsung Рихо Копсо рассказал о том, как современная техника и малоизвестные советы могут сделать весенние тренировки приятнее и полезнее.
1. Введите в смарт-часы личные данные
Это может показаться чем-то маловажным, но на деле, чем более подробные сведения о своем росте, весе, возрасте и т.п. вы введете в смарт-часы и спортивные приложения, тем больше помощи получите во время тренировок. Исходя из введенной информации, устройство сможет предложить вам различные тренировки, периоды интенсивности нагрузок и рассчитать потраченные калории.
«Например, смарт-часы Samsung Galaxy Active постоянно замеряют пульс и рассчитывают интенсивность тренировки. Это незаменимый помощник при наблюдении за своим физическим состоянием: во время первых весенних тренировок на свежем воздухе легко перенапрячься и потерять мотивацию», - пояснил Копсо.
2. Чтобы сжигать жир, оставайтесь в правильной зоне
Многие начинают бегать весной не только для того, чтобы развить объем легких, но, и чтобы сжечь жир и сбросить лишние килограммы. Сегодня очень популярны интервальные тренировки, где периоды высокой интенсивности чередуются с более спокойными – таким образом продолжительная тренировка в зоне сжигания жира помогает потерять больше калорий.
«Важно оставаться в правильной зоне, чтобы тело было в состоянии долго выполнять работу, но вместе с тем интенсивность должна быть настолько высокой, чтобы килограммы начали исчезать. Многое, конечно, зависит от уровня натренированности человека, но иногда эта тренировка может показаться слишком спокойной, – отметил Копсо. – Не стоит этого бояться, просто начните снова – спокойно и размеренно».
За сердечной деятельностью стоит следить и в течение нескольких минут после окончания тренировки, поскольку она предоставляет важную информацию о вашем уровне физической подготовки. В целом, чем быстрее после тренировки пульс возвращается в обычный ритм, тем более человек натренирован.
3. Тренируйтесь разнообразно
Даже, если вы заядлый бегун, разнообразие помогает лучше справляться с тренировками и всесторонне развивать тело. Для разнообразия можно прокатиться на велосипеде или погрести на байдарке – так у вас будут работать разные мышцы, и вы всегда будете в тонусе. Современные смарт-часы и спортивные приложения умеют распознавать разные виды тренировок и соответственно составляют планы занятий.
4. Сразу же сделайте растяжку
Часто говорят, что растяжку следует делать сразу после тренировки, когда мышцы еще теплые. В таком случае вероятность травм будет ниже. Растяжка помогает быстрее выводить из мышц молочную кислоту и увеличить подвижность суставов.
5. Выберите стильные смарт-часы
И напоследок еще один важный совет. Покупая фитнесс-браслет или смарт-часы, убедитесь в том, что они вам действительно нравятся. Сегодня смарт-часы – аксессуар, возможности использования которого выходят далеко за пределы тренировок.
«Для смарт-часов Samsung Galaxy можно выбрать понравившийся из тысяч доступных циферблатов и с легкостью сменить ремешок. В результате одно и то же устройство подходит как для бега, так и для торжественного приема, – пояснил Копсо. – Каждый может создать свое персональное уникальное устройство».