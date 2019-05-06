Новорождённых нельзя трогать и другие мифы о здоровье младенцев

Миф №1: после рождения ребёнка нельзя трогать

Считается, что сразу же после рождения ребёнка нужно сразу помыть, продезинфицировать и запеленать. Но на самом деле это не более чем миф, пишет Medikforum.ru. Так, новорождённого сразу же осматривает неонатолог, очищает его дыхательные пути, чтобы малыш задышал. После того, как он издаст первый крик, младенца кладут на живот мамы. Дело в том, что такие контакты являются профилактикой внутрибольничных инфекций, ведь ребёнок получает флору своей мамы. К тому же для женщины это крайне важно – первое знакомство, масса положительных эмоций после трудного процесса.

Ещё иногда младенцев прикладывают к груди, чтобы он получил первые капли молозива, где есть секреторные иммуноглобулины. А они являются лучшими защитниками иммунитета младенца. Но стоит заметить, что такое непозволительно, если маме или младенцу угрожает опасность и необходимо осуществлять экстренную реанимацию.

Миф №2: если отец не стерилен, ему нельзя быть в родовой

Зачастую в разных роддомах различные условия присутствия отца в родовой. Разумеется, мужчине предстоит пройти определенные обследования, чтобы его допустили на совместные роды. Поэтому тут стоит обратить внимание на понятие «стерильность». Если вы подразумеваете под ним, имеете ввиду именно такой подход, то вряд ли можно его назвать мифом.

Миф №3: купать младенца надо в воде с марганцовкой

Из поколения в поколение передаётся метод купания ребёнка – в воде, в которую добавили марганцовку. Полагается, что это позволит новорождённому не заболеть. Но если во времена наших бабушек и дедушек такие методы работали, так как вода оставляла желать лучшего, то сейчас их можно назвать варварскими.

Надо помнить, что раствор марганцовки не такой безобидный, как может показаться на первый взгляд. Во-первых, он аллергичен и может вызвать серьёзную реакцию, а во-вторых, пересушивает нежную кожу малыша. Поэтому достаточно приобрести для младенца отдельную ванночку из гигиеничных материалов, тщательно вымыть с моющим средством перед первым применением и промыть под проточной водой. И, разумеется, надо следить, чтобы ребёнок не захлебнулся во время купания.

Миф №4: стирать вещи младенца надо только при 90 градусах

На самом деле можно стирать детские вещи и при 40 градусах, используя любое средство для стирки. Что гораздо важнее - необходимо тщательно полоскать вещи и ни в коем случае не использовать кондиционеры для белья. Также можно применять утюг с паром в качестве дезинфектора.

Миф №5: пупок надо обрабатывать зеленкой

Зеленка представляет собой анилиновый краситель. В его основе есть этиловый спирт, который обладает дезинфицирующими свойствами. Но на деле достаточно обработки при помощи перекиси водорода и обычного медицинского спирта. Из роддома часто выписывают со скобой на пуповинном остатке, как прищепка. Этого вполне хватит, чтобы заживить рану.

Миф №6: дорогие дышащие подгузники лучше