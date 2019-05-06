Еще немного дряблая: Регина Тодоренко раскритиковала собственную фигуру

«Ещё немного дряблая, но уже стремящаяся к успеху мать. Если бы вы знали, как рука хотела отретушировать ляжки, как палец дрогнул при виде лишнего жира на боках, ещё и ко всему добил последний пост с идеальной фигурой @annasedokova. Но слова мужа «я люблю тебя любую» остановили мои шаловливые ручонки. Пусть у каждого из нас будет человек, который питает к нам самые прекрасные в мире эмоции, самое доброе в Мира чувство - безусловную любовь», - написала Регина Тодоренко.