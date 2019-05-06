Еще немного дряблая: Регина Тодоренко раскритиковала собственную фигуру

Известная телеведущая и бывшая солистка группы “REAL O“ Регина Тодоренко поделилась с поклонниками очередным пляжным снимком с отдыха в Турции.
На своей странице в Instagram звезда опубликовала кадр, на котором продемонстрировала свою фигуру без фотошопа, пишет Ivona.bigmir.net. На свежем фото артистка позировала в полосатом купальнике на фоне моря.
В подписи к снимку Тодоренко рассказала, что недовольна своей формой после родов. Но слова ее мужа Влада Топалова успокоили Регину. Влад отметил, что он любит ее любую.
«Ещё немного дряблая, но уже стремящаяся к успеху мать. Если бы вы знали, как рука хотела отретушировать ляжки, как палец дрогнул при виде лишнего жира на боках, ещё и ко всему добил последний пост с идеальной фигурой @annasedokova. Но слова мужа «я люблю тебя любую» остановили мои шаловливые ручонки. Пусть у каждого из нас будет человек, который питает к нам самые прекрасные в мире эмоции, самое доброе в Мира чувство - безусловную любовь», - написала Регина Тодоренко.
Подписчики телеведущей написали в комментариях, что в Регины идеальная фигура как для недавно родившей девушки.
«Я думаю что половина женщин хотели бы так «дрябло» выглядеть после родов!!! И я в их числе», «Где ляжки!? Какие бока!? Регина, слушай мужа»,«“Ничего себе дряблая. вы прям вдохновляете рожать, если после этого можно так выглядеть», «Я искренне не понимаю где лишний жир», «У меня такой фигуры даже до беременности не был», «Нет никакого лишнего жира, божественная фигура, Регина», «Регина, Вы красотка! Куда худеть-то?», - написали поклонники Тодоренко.