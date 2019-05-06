Вт, 7.05.2019
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Женщины делают макияж прямо перед родами, но не все поддерживают новый тренд

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Беременная. Фото иллюстративное

ФОТО: SCANPIX

Процесс рождения ребёнка обещает быть не только болезненным и утомительным, но ещё и гламурным!

В соцсетях набирает обороты необычный тренд: женщины со всего мира наносят макияж перед родами и снимают это на камеру, показывая тем самым, что к такому важному событию нужно быть готовыми не только морально и физически, но и эстетически, пишет Fabiosa.ru.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Некоторым из нас тенденция может показаться странной, ведь это и так непростое для будущей мамы время, но у женщин, которые её придерживаются, очевидно, своё мнение на этот счёт.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Brianna Lynch (@briannaoden) on

Бьюти-блогер Алексис Джейда записала мастер-класс по макияжу накануне рождения ребёнка, превратив палату в настоящий косметический салон. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Для одних женщин это способ отвлечься от схваток, а другие просто хотят выглядеть безупречно для фото в Instagram.

Некоторые девушки готовят к родам не только лицо, но и другие части тела — делают укладки, маникюр и педикюр, а также эпиляцию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Одержимые красотой женщины находят время и силы для того, чтобы добиться идеального контура бровей и стрелок на глазах. 

Среди мам есть и те, кто предпочитает приводить себя в порядок сразу после рождения малыша.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Впрочем, мнения пользователей соцсетей касательно нового тренда разделились. 

@_naily_rose: 

«Не вижу в этом ничего красивого».

@TanishaSingh:

«Что с людьми не так сегодня? Они живут для соцсетей и умирают для соцсетей».

@SayujShinde:

«Скоро женщины будут делать макияж новорожденным детям для фото в Инстаграм».

А что вы думаете по поводу этой тенденции? Вас лично заботило то, как вы выглядели накануне и после родов? 

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