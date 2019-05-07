Одиннадцать простых, но эффективных советов, которые помогут выглядеть моложе

1. Заботимся о пяточках

Педикюр - обязательная процедура для женщин, которые хотят выглядеть моложе. Кожа на пятках быстро грубеет, поэтому не стоит игнорировать походы в салон. Лучше всего делать это раз в месяц. После процедуры также важно помнить об увлажняющих эфирных маслах. Например, перечная мята создает охлаждающий эффект, который порадует вас после педикюра.

2. Рисуем губки

С возрастом контур губ имеет свойство стираться, но кто мешает воспользоваться карандашом? Здесь важно подбирать оттенки, которые лишь на тон темнее помады. Так вам удастся создать максимально естественный эффект, который еще и омолодит!

3. Не забываем о солнцезащитном креме

Даже если погода пасмурная, но вы знаете, что солнце подлое, то важно обезопасить себя от пагубного влияния сильных лучей. Такая забота о своем здоровье не будет лишней!

4. Выбираем теплые оттенки для волос

Когда хочется скрыть седину, то уж точно не стоит выбирать подобные оттенки или холодный блонд. Лучше всего подойдут теплые тона: золотистые, медовые, каштановые.

5. Меняем черный карандаш для глаз

Морские оттенки (синий, бирюзовый, зеленый) лучше подойдут для женщин, которые уже начали стареть. С возрастом появляется желтизна, которую черный карандаш только подчеркнет, а вот морские оттенки - скроют.

6. Следим за белизной зубов

Это действительно важно! Иногда идеальная улыбка способна затмить собой любые несовершенства лица. Старайтесь не употреблять пищу, которая заставляет зубы темнеть, откажитесь от вредных привычек, регулярно посещайте стоматолога и, конечно же, не забывайте два раза в день чистить зубы!

7. Делаем брови густыми

Никаких редких волосков и пробелов! Если они есть, то сперва проведите специальной расчёской по брови, а потом воспользуйтесь карандашом, тенями или краской для бровей, выбрав наиболее естественный оттенок, например, темно-коричневый.

8. Заботимся о руках

Они едва ли не первыми выдают возраст! Во-первых, делайте маникюр. Если не в салоне, то хотя бы самостоятельно. Во-вторых, пользуйтесь кремами, которые содержат оливковое масло, алоэ вера и глицерин. Они хорошо отшелушивают устарелую кожу.

9. Прячем морщины

Маскируем! Несколько капель эфирного масла жожоба могут эффективно помочь. Не забывайте также и о помощи консилера. Нужно тщательно растушевать его, чтобы придать лицу максимальную естественность, но при этом скрыть все недостатки.

10. Выбираем румяна

Персиковые или розовые - два оттенка, которые сыграют вам на руку. Поднимите при помощи их скулы, проведя четкие линии.

11. Высыпаемся

Хороший сон - залог продолжительной молодости. Если вы чувствуете, что спите мало, то обязательно начните ложиться на час раньше. Это подарит вам бодрость, хорошее настроение и упругую, а не обвислую кожу лица!