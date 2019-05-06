Никому не верь: девушка из Швейцарии показывает, как сильно реальность отличается от Instagram

На фотографиях все мы хотим выглядеть максимально красиво и казаться чуть лучше, чем мы есть, даже если в жизни ведём себя иначе. Особенно это касается знаменитостей и бьюти-блогеров, которые часами ретушируют и «фейстюнят» свои снимки, прежде чем поделиться ими с подписчиками. Именно поэтому большинству фото из соцсетей сегодня нельзя верить, пишет Fabiosa.ru.
Девушка из Швейцарии под ником the_truth_is_not_pretty в своём микроблоге показывает разницу между красивыми кадрами из Instagram и реальностью. Какая же между ними пропасть!
Instagram против реальности
Эта проблема, вероятно, знакома каждой девушке.
Как мы на самом деле выглядим по утрам.
Инста-блогеры умело втягивают живот на фото, но это не значит, что у них нет жира в этой области.
Настоящая прогулка зимой.
Процесс нанесения макияжа может быть не самым эстетичным, согласитесь. Ничего общего с идеальными фото с Instagram.
Думаете, красотки из соцсетей не страдают от прыщиков и неровного цвета лица? Как бы не так! Спасибо фильтрам.
А как вы наносите крем на лицо?
Как мы выглядим после тренировки.
Одной морковкой сыт не будешь!
Эти фото — лишнее напоминание нам о том, что в соцсетях никому нельзя верить. А вы узнали себя на снимках справа? Ждём ваши ответы в комментариях!