Вт, 7.05.2019
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  • Никому не верь: девушка из Швейцарии показывает, как сильно реальность отличается от Instagram

Никому не верь: девушка из Швейцарии показывает, как сильно реальность отличается от Instagram

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Отличие фото в Instagram от реальности.

ФОТО: Instagram

На фотографиях все мы хотим выглядеть максимально красиво и казаться чуть лучше, чем мы есть, даже если в жизни ведём себя иначе. Особенно это касается знаменитостей и бьюти-блогеров, которые часами ретушируют и «фейстюнят» свои снимки, прежде чем поделиться ими с подписчиками. Именно поэтому большинству фото из соцсетей сегодня нельзя верить, пишет Fabiosa.ru.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Девушка из Швейцарии под ником the_truth_is_not_pretty в своём микроблоге показывает разницу между красивыми кадрами из Instagram и реальностью. Какая же между ними пропасть!

Instagram против реальности

Эта проблема, вероятно, знакома каждой девушке.

Как мы на самом деле выглядим по утрам.

Инста-блогеры умело втягивают живот на фото, но это не значит, что у них нет жира в этой области.

Настоящая прогулка зимой.

Процесс нанесения макияжа может быть не самым эстетичным, согласитесь. Ничего общего с идеальными фото с Instagram.

Думаете, красотки из соцсетей не страдают от прыщиков и неровного цвета лица? Как бы не так! Спасибо фильтрам.

А как вы наносите крем на лицо?

Как мы выглядим после тренировки.

Одной морковкой сыт не будешь!

Эти фото — лишнее напоминание нам о том, что в соцсетях никому нельзя верить. А вы узнали себя на снимках справа? Ждём ваши ответы в комментариях!

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