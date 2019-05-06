Никому не верь: девушка из Швейцарии показывает, как сильно реальность отличается от Instagram

Девушка из Швейцарии под ником the_truth_is_not_pretty в своём микроблоге показывает разницу между красивыми кадрами из Instagram и реальностью. Какая же между ними пропасть!

Instagram против реальности

Эта проблема, вероятно, знакома каждой девушке.

Как мы на самом деле выглядим по утрам.

Инста-блогеры умело втягивают живот на фото, но это не значит, что у них нет жира в этой области.

Настоящая прогулка зимой.

Процесс нанесения макияжа может быть не самым эстетичным, согласитесь. Ничего общего с идеальными фото с Instagram.

Думаете, красотки из соцсетей не страдают от прыщиков и неровного цвета лица? Как бы не так! Спасибо фильтрам.

А как вы наносите крем на лицо?

Как мы выглядим после тренировки.

Одной морковкой сыт не будешь!