Знаки Зодиака: три женщины, к которым мужчины быстро теряют интерес

По-разному у каждой из нас складываются отношения с противоположным полом. Если одни – давно и бесповоротно счастливы в браке, то другие переходят из одних отношений в другие и, кажется, никак не могут найти одного-единственного, пишет Fabiosa.ru.

Астрологи утверждают, что звезды «вмешиваются» даже в отношения.

Сегодня рассказываем о трех знаках Зодиака, которые нередко очень быстро наскучивают мужчинам.

Водолей

На первый взгляд, Водолеям повезло больше всех: вокруг них всегда вьется куча поклонников. Привлекает в них необычность, уникальность, непохожесть на других. Однако нередко Водолеи сами рушат свое личное счастье. Их беда – в любвеобильности. Их влюбчивая натура губит отношения уже в самом начале, и им важно освоить главную истину: мужчины – охотники! Не нужно на этапе завязывания отношений демонстрировать им всю свою любовь. Не погружайтесь в мужчину с головой, дайте ему поухаживать за вами!

Рыбы

Рыбы – очень нежные, романтичные и ранимые натуры. Это и подкупает в них мужчин и именно это их губит. Встретив потенциального кавалера, Рыбка взваливает на него все свои заботы. Она тут же превращается в беспомощную дамочку, которая ничего не умеет сама. Естественно, даже у самого альтруистичного мужчины возникнет вопрос: «Как же она раньше жила? А вдруг она просто пользуется мной?» И понять его можно. Если он придет к таким выводам, то, скорее всего, интерес к даме, каким бы он сильным ни был в начале, утихнет и сойдет на нет.

Стрелец

Стрелец – охотница по своей натуре, а любовь для нее – своего рода игра. К отношениям она относится несерьезно, нередко позволяет себе «играть» на чувствах мужчины. Адекватный, здравомыслящий партнер очень быстро понимает мотивы Стрельца и потихоньку удаляется из таких отношений. Слабые мужчины могут годами жить со Стрельцами и не замечать очевидных вещей.

Безусловно, Водолей, Рыбы и Стрелец могут выйти из этого порочного круга и построить здоровые отношения. Главное – осознание проблемы!