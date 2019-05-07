Теперь можно забыть про тональный крем! Так ли идеальна процедура baby glow?

Идеально ровный тон кожи – мечта каждой женщины. Многие из нас тщательно ухаживают за ней, а при нанесении макияжа используют различные консилеры, базы и тонирующие средства. Все это требует определенных навыков, грамотного подбора декоративной косметики и времени.
Услуги дерматологов и косметологов становятся все более популярными. Специалисты помогают решать косметические и медицинские проблемы, а профессиональный уход способствует сохранению красоты и молодости лица. Все большей популярностью пользуются технологии нанесения перманентного макияжа, в частности, baby glow. Это – процедура, благодаря которой на длительное время можно отказаться от тональных средств, пишет Fabiosa.ru. Но так ли она безопасна, как это утверждается?
Известная российская дизайнер, модель, блогер и просто красивая женщина, Мария Погребняк, делилась впечатлениями со своими подписчиками в Instagram.
Специальным оборудованием в верхние слои эпидермиса вносится уникальный состав со светоотражающими частичками красящего вещества с гиалуроновой кислотой. Это позволяет выровнить тон кожи, скрыть мелкие дефекты, устранить пигментацию, сгладить мимические морщины и смягчить выраженность купероза. (Орфография и пунктуация авторские. — Прим. ред.).
Суть процедуры напоминает микроблейдинг: с помощью оснащенного микроиглами прибора тонирующее средство «вбивается» в кожу. Если в процессе задействованы только клетки эпидермиса, то эффект длится около месяца: за это время он полностью обновляется благодаря естественному шелушению.
К преимуществам процедуры относят:
- перманентное выравнивание тона лица;
- стимуляцию выработки коллагена;
- эффект сияния кожи, аналогичный возникающему после нанесения ВВ-крема;
- очищение пор;
- стимуляцию регенерации клеток кожи;
- устранение тонких морщинок;
- маскирование веснушек, гиперпигментации и мелких дефектов.
Но не все так просто. Если же специалисты утверждают, что после процедуры необходимость использования тональных кремов не возникнет в течение от нескольких месяцев до года, то препарат вводится в более глубокие слои кожи. Это можно сравнить с перманентным медицинским татуажем.
В таком случае процедура может вызвать ряд потенциальных осложнений: покраснение, отечность, инфицирование, зуд, сыпь, рубцевание, образование гранулем, изменение пигментации, в частности, в результате воздействия солнечных лучей.
Важно еще и то, что тонирующие средства для baby glow:
- представлены ограниченной палитрой оттенков, то есть подходят далеко не всем;
- не все сертифицированы согласно требованиям контроля за косметическими / косметологическими и медицинскими препаратами.
Следует помнить: любые кожные проблемы – от нарушения пигментации, проявления капиллярной сетки до акне и схожих состояний – чаще носят медицинский, а не косметологический характер.
Каждая женщина самостоятельно принимает решение касательно того, когда и каким процедурам отдавать предпочтение. Но прежде, чем решиться на использование перманентных, обеспечивающих длительный эффект средств, рекомендуется проконсультироваться с дерматологом. В особенности, если вы страдаете от хронических кожных состояний (келоидных рубцов, акне, экземы, псориаза и т. д.) или подвержены аллергическим реакциям.