Теперь можно забыть про тональный крем! Так ли идеальна процедура baby glow?

Услуги дерматологов и косметологов становятся все более популярными. Специалисты помогают решать косметические и медицинские проблемы, а профессиональный уход способствует сохранению красоты и молодости лица. Все большей популярностью пользуются технологии нанесения перманентного макияжа, в частности, baby glow. Это – процедура, благодаря которой на длительное время можно отказаться от тональных средств, пишет Fabiosa.ru. Но так ли она безопасна, как это утверждается?

Известная российская дизайнер, модель, блогер и просто красивая женщина, Мария Погребняк, делилась впечатлениями со своими подписчиками в Instagram.

Специальным оборудованием в верхние слои эпидермиса вносится уникальный состав со светоотражающими частичками красящего вещества с гиалуроновой кислотой. Это позволяет выровнить тон кожи, скрыть мелкие дефекты, устранить пигментацию, сгладить мимические морщины и смягчить выраженность купероза. (Орфография и пунктуация авторские. — Прим. ред.).

Суть процедуры напоминает микроблейдинг: с помощью оснащенного микроиглами прибора тонирующее средство «вбивается» в кожу. Если в процессе задействованы только клетки эпидермиса, то эффект длится около месяца: за это время он полностью обновляется благодаря естественному шелушению.

К преимуществам процедуры относят:

перманентное выравнивание тона лица;

стимуляцию выработки коллагена;

эффект сияния кожи, аналогичный возникающему после нанесения ВВ-крема;

очищение пор;

стимуляцию регенерации клеток кожи;

устранение тонких морщинок;

маскирование веснушек, гиперпигментации и мелких дефектов.

Но не все так просто. Если же специалисты утверждают, что после процедуры необходимость использования тональных кремов не возникнет в течение от нескольких месяцев до года, то препарат вводится в более глубокие слои кожи. Это можно сравнить с перманентным медицинским татуажем.

В таком случае процедура может вызвать ряд потенциальных осложнений: покраснение, отечность, инфицирование, зуд, сыпь, рубцевание, образование гранулем, изменение пигментации, в частности, в результате воздействия солнечных лучей.

Важно еще и то, что тонирующие средства для baby glow:

представлены ограниченной палитрой оттенков, то есть подходят далеко не всем;

не все сертифицированы согласно требованиям контроля за косметическими / косметологическими и медицинскими препаратами.

Следует помнить: любые кожные проблемы – от нарушения пигментации, проявления капиллярной сетки до акне и схожих состояний – чаще носят медицинский, а не косметологический характер.