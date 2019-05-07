Как не испортить кожу: правила хорошего загара

Об опасности загара

Загар представляет собой защитную реакцию организма в ответ на полученную солнечную радиацию. Кожа приобретает более темный оттенок, защищая себя от сгорания. В это время происходит активный выброс пигмента меланина в кожу, а в итоге получается защита от солнечного ожога. Если же солнечная радиация будет чересчур активной, то велика вероятность получить солнечный ожог.

Ожоги бывают нескольких степеней. Первая отличается только покраснением кожи. На второй степени образуются волдыри, третьей – к ним добавляются структурные изменения в кожных слоях. А последняя, четвёртая, степень – это полное сгорание кожи. Чаще всего от солнечных лучей можно получить ожоги первой и второй степеней.

Надо заметить, что солнечные ожоги опасны тем, что обгорает 70-80 процентов тела, так как чаще всего люди загорают практически без одежды. А сильный ожог может спровоцировать состояние ожогового шока, что в целом отрицательно скажется на общем состоянии здоровья.

Что такое патологический загар?

Патологический загар представляет собой чрезмерный загар, который сопровождается определенными признаками. К ним можно отнести:

Отёк ног. Даже если у человека обгорела только спина, это может привести к такому эффекту. Дело в том, что токсины выходят через кожу ног, потому они и отекают.

Лихорадка. Температура может быть крайне высокой.

Шелушение кожи. Уже на третий-восьмой день после получения загара возможен такой признак.

Однако есть и такие последствия патологического загара, которые могут приключиться только через несколько лет. К примеру, в два раза увеличивается вероятность образования злокачественной меланомы. Чаще всего рак кожи напрямую связан с загаром и временем, которое человек проводит на солнце.

Если уже получен патологический загар, то стоит, придя домой, сразу принять прохладный душ или ванну в течение продолжительного времени. Ни в коем случае не надо наносить на кожу кремы или мази, в которых содержится вазелин. Если пузыри всё-таки появились, то надо накрыть их сухой стерильной повязкой, что позволит избежать инфицирования. Если поднялась температура, то поможет ибупрофен. А при отсутствии волдырей будет достаточно применить увлажняющий крем.

Правила хорошего загара

Разумеется, каждому хочется обладать шоколадным оттенком кожи, но не все знают, что для достижения желанной цели нужно придерживаться определенных правил. Например, обязательно, даже при загаре, следует использовать солнцезащитный крем. Уровень защиты должен быть не меньше 30. Это позволит уберечь кожу от вредного воздействия солнечных лучей.

Кроме того, если планируется длительное пребывание на солнце, то нужно надевать светлую легкую одежду с длинными рукавами. Всегда при загаре надо надевать головной убор, солнцезащитные очки.