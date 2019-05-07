Новую губную помаду от Gucci рекламирует девушка с недостающими зубами

Только что сотворенную линию губной помады Rouge A Levres Satin от знаменитой на весь мир модной марки рекламирует певица Дэни Миллер, внешность которой далека от глянцевых стандартов красоты, подразумевающих безупречные кожу, лица и улыбки, - словом все. Но у девушки в рекламе губной помады зубы во рту растут явно не в идеальной порядке и комплектации. Ее улыбка выглядит так, словно зубов недостает, а их белизна и форма вызывают много вопросов.