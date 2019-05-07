Новую губную помаду от Gucci рекламирует девушка с недостающими зубами
Модный бренд Gucci решил ориентироваться на естественную внешность и пригласил для рекламы своей новой губной помады панк-певицу с неидеальной улыбкой, пишет Medikforum.ru.
Только что сотворенную линию губной помады Rouge A Levres Satin от знаменитой на весь мир модной марки рекламирует певица Дэни Миллер, внешность которой далека от глянцевых стандартов красоты, подразумевающих безупречные кожу, лица и улыбки, - словом все. Но у девушки в рекламе губной помады зубы во рту растут явно не в идеальной порядке и комплектации. Ее улыбка выглядит так, словно зубов недостает, а их белизна и форма вызывают много вопросов.
«Для дерзких, ярких и прекрасных», - таким слоганом в модном доме Gucci сопроводили размещенный в Instagram пост с фотографией улыбки с недостающими зубами.
В Gucci объявили, что компания намеренно отказалась от гламурной эстетики и стандартных моделей, и теперь в ней намерены ориентироваться на естественность и бодипозитив. Эта публикация на официальной странице бренда в Сети вызвала огромное количество неоднозначных комментариев. Многие оказались не готовы принять такой курс на натуральность и неидеальность внешнего облика.