Грызть ногти - привычка указывающая на конкретные эмоции

А это крайне полезно знать тем, кто пытается со своими вредными привычкамибороться. Ведь если устранить само проявление до того, как будет уничтожена причина – проявления всегда могут вновь возобновиться, пишет Joinfo.ua. Рассказываем об этих истинных причинах более подробно.

Одна из главных причин того, почему люди грызут ногти

Считается, что этой вредной привычке подвержен примерно каждый 20 человек. У кого-то проявления более активные, у кого-то – менее. Однако несколько исследователей заметило, что у людей, страдающих перфекционизмом, подобная привычка наблюдается практически всегда. И это было решено исследовать более подробно.

Было отобрано 48 человек. У половины перфекционизм был, а вторая выступала в качестве контрольной группы, которая просто любила грызть ногти. Среди перфекционистов большинство было склонно к чрезмерному планированию и активному переутомлению. И этих товарищей начали помещать в ряд искусственно созданных ситуаций, наблюдая за их реакцией.

Просмотр фильма о крушении самолёта. Простой способ вызвать стресс.

Просмотр релаксирующих фильмов о море. Способ, соответственно, побороть стресс.

Безуспешные попытки решить сложную головоломку. Тоже стресс.

Сидение в одиночестве без дополнительных источников информации. Скука.

Как показал эксперимент, грызть ногти перфекционисты начинали в трёх из описанных выше ситуаций. Все и всегда. В отличие от контрольной группы.

Было установлено два механизма этого явления. Первый – иллюзия того, что они хоть что-то делают. Пусть даже глупое, вредное и не слишком нужное. Классическая причина обсессивно-компульсивного расстройства.

Вторая причина – фокусировка на личных ощущениях, которая позволяла отвлечься от стресса и сохранить кое-какой контроль над ситуацией. Боль от повреждения тканей – достаточно мощный фактор, заставляющий сосредотачиваться на том, что раз организм болит – значит он ещё жив и что-то обязан решать.

Впрочем, в ряде ситуаций образовывался порочный круг – перфекционист начинал паниковать и негодовать из-за «неидеальных ногтей», что заставляло его ещё более активно их обгрызать.