Вт, 7.05.2019
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Что приготовить для закуски: вкусные питы с плавленым сыром

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Пита с плавленым сыром. Иллюстративное фото.

ФОТО: Benis Arapovic / PantherMedia / Benis Arapovic

Несмотря на то, что закуски не являются основным блюдом, они занимают почетное место на каждом столе. Особенно, если в дом неожиданно приходят гости, а в холодильнике хоть шаром покати. В таких случаях проще всего приготовить вкусное блюдо на скорую руку.

Одним из ингредиентов, заслуживающих внимания, является плавленый сыр. Его можно найти почти на каждой кухне. Воспользуйтесь моментом и возьмите себе на вооружение рецепты, которым с вами поделится Joinfo.ua.

Рецепт питы

Необходимые продукты:

  • 200 граммов плавленого сыра;
  • 50 граммов масла;
  • 700 граммов муки;
  • 1 чайная ложка соды;
  • 1 яйцо;
  • упаковка йогурта;
  • соль по вкусу.

Приготовление:

Замесите тесто средней мягкости. Для этого смешайте муку, йогурт, яйцо, соль и масло. Разделите тесто на равные порции и превратите их в лепешки круглой формы. Посередине каждой из них положите немного расплавленного сыра и скрепите концы. Выпекайте на гриле или жарьте на сковороде по 4-5 минут с обеих сторон. При желании посыпьте специями.

Рецепт начинки для питы с использованием шпината

А вот еще один рецепт, в котором, помимо плавленого сыра используются еще и шпинат и кедровые орешки. Это блюдо греческой кухни, которое отлично подойдет не только в качестве закуски, но и для завтрака.

Необходимые продукты:

  • 400 граммов замороженного шпината;
  • 1 головка репчатого лука;
  • 200 граммов плавленого сыра;
  • 3 столовых ложки кедровых орехов;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 4 столовых ложки оливкового масла;
  • Соль, перец, сушеный базилик – по вкусу.

Приготовление:

Обжарьте на сковороде кедровые орешки, шпинат разморозьте и нарежьте, лук тоже измельчите. Раздавите зубчики чеснока и обжарьте их на оливковом масле. В этом же масле «подрумяньте» лук и шпинат, держа их на огне на протяжении трех минут и постоянно помешивая. Посолите и поперчите смесь. После этого в сковороду добавьте сырки и разомните их вилкой. Положите туда же кедровые орешки и базилик.

Упакуйте начинку в тесто, приготовленное по рецепту, указанному выше, и отправьте питы в духовку или на сковороду. Обжаривайте с двух сторон.

Приятного аппетита!

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