Что приготовить для закуски: вкусные питы с плавленым сыром

Несмотря на то, что закуски не являются основным блюдом, они занимают почетное место на каждом столе. Особенно, если в дом неожиданно приходят гости, а в холодильнике хоть шаром покати. В таких случаях проще всего приготовить вкусное блюдо на скорую руку.
Одним из ингредиентов, заслуживающих внимания, является плавленый сыр. Его можно найти почти на каждой кухне. Воспользуйтесь моментом и возьмите себе на вооружение рецепты, которым с вами поделится Joinfo.ua.
Рецепт питы
Необходимые продукты:
- 200 граммов плавленого сыра;
- 50 граммов масла;
- 700 граммов муки;
- 1 чайная ложка соды;
- 1 яйцо;
- упаковка йогурта;
- соль по вкусу.
Приготовление:
Замесите тесто средней мягкости. Для этого смешайте муку, йогурт, яйцо, соль и масло. Разделите тесто на равные порции и превратите их в лепешки круглой формы. Посередине каждой из них положите немного расплавленного сыра и скрепите концы. Выпекайте на гриле или жарьте на сковороде по 4-5 минут с обеих сторон. При желании посыпьте специями.
Рецепт начинки для питы с использованием шпината
А вот еще один рецепт, в котором, помимо плавленого сыра используются еще и шпинат и кедровые орешки. Это блюдо греческой кухни, которое отлично подойдет не только в качестве закуски, но и для завтрака.
Необходимые продукты:
- 400 граммов замороженного шпината;
- 1 головка репчатого лука;
- 200 граммов плавленого сыра;
- 3 столовых ложки кедровых орехов;
- 2 зубчика чеснока;
- 4 столовых ложки оливкового масла;
- Соль, перец, сушеный базилик – по вкусу.
Приготовление:
Обжарьте на сковороде кедровые орешки, шпинат разморозьте и нарежьте, лук тоже измельчите. Раздавите зубчики чеснока и обжарьте их на оливковом масле. В этом же масле «подрумяньте» лук и шпинат, держа их на огне на протяжении трех минут и постоянно помешивая. Посолите и поперчите смесь. После этого в сковороду добавьте сырки и разомните их вилкой. Положите туда же кедровые орешки и базилик.
Упакуйте начинку в тесто, приготовленное по рецепту, указанному выше, и отправьте питы в духовку или на сковороду. Обжаривайте с двух сторон.
Приятного аппетита!