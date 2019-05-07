Что приготовить для закуски: вкусные питы с плавленым сыром

Одним из ингредиентов, заслуживающих внимания, является плавленый сыр. Его можно найти почти на каждой кухне. Воспользуйтесь моментом и возьмите себе на вооружение рецепты, которым с вами поделится Joinfo.ua.

Рецепт питы

Необходимые продукты:

200 граммов плавленого сыра;

50 граммов масла;

700 граммов муки;

1 чайная ложка соды;

1 яйцо;

упаковка йогурта;

соль по вкусу.

Приготовление:

Замесите тесто средней мягкости. Для этого смешайте муку, йогурт, яйцо, соль и масло. Разделите тесто на равные порции и превратите их в лепешки круглой формы. Посередине каждой из них положите немного расплавленного сыра и скрепите концы. Выпекайте на гриле или жарьте на сковороде по 4-5 минут с обеих сторон. При желании посыпьте специями.

Рецепт начинки для питы с использованием шпината

А вот еще один рецепт, в котором, помимо плавленого сыра используются еще и шпинат и кедровые орешки. Это блюдо греческой кухни, которое отлично подойдет не только в качестве закуски, но и для завтрака.

Необходимые продукты:

400 граммов замороженного шпината;

1 головка репчатого лука;

200 граммов плавленого сыра;

3 столовых ложки кедровых орехов;

2 зубчика чеснока;

4 столовых ложки оливкового масла;

Соль, перец, сушеный базилик – по вкусу.

Приготовление:

Обжарьте на сковороде кедровые орешки, шпинат разморозьте и нарежьте, лук тоже измельчите. Раздавите зубчики чеснока и обжарьте их на оливковом масле. В этом же масле «подрумяньте» лук и шпинат, держа их на огне на протяжении трех минут и постоянно помешивая. Посолите и поперчите смесь. После этого в сковороду добавьте сырки и разомните их вилкой. Положите туда же кедровые орешки и базилик.

Упакуйте начинку в тесто, приготовленное по рецепту, указанному выше, и отправьте питы в духовку или на сковороду. Обжаривайте с двух сторон.