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Met Gala 2019: самые роскошные наряды и лучшие образы
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Эмили Ратаковски. Met Gala 2019.

ФОТО: SCANPIX

6 мая в Нью-Йоркском Метрополитан-музее прошел грандиозный модный бал Иститута костюма — Met Gala 2019. Свои самые яркие и необычные наряды на розовой дорожке продемонстрировали Кэти Перри, Ирина Шейк, Леди Гага, Дженнифер Лопез, Пенелопа Круз и многие другие знаменитости, пишет Lady.mail.ru.

Темой 2019 года стал кэмп: направление, которое характеризуется смесью маскулинности и фемининности, яркостью, гротексом, даже вульгарностью. За источник вдохновения создатели мероприятия взяли эссе художественного критика Сьюзен Зонтаг «Заметки о кэмпе», которая выделила основные признаки эстетики кэмпа. Куратор Института костюма Эндрю Болтон пояснил:

«Это любовь ко всему искуственному, преувеличение, изощренность... Стиль за счет содержания. Торжество бесполого стиля».

Ведущими вечера выступили креативный директор Gucci Алессандро Микеле, певец и амбассадор бренда Гарри Стайлс, Леди Гага, Серена Уильямс и редактор американского Vogue Анна Винтур. 

Леди Гага. Met Gala 2019.

ФОТО: SCANPIX

Леди Гага. Met Gala 2019.

ФОТО: SCANPIX

Также гостями гала-вечера стали Ким Кардашьян и Канье Уэст, Майли Сайрус и Лиам Хемсворт, Джиджи и Белла Хадид, Кендалл Дженнер, Наоми Кэмбпелл, Сальма Хайек, Жизель Бюндхен, Эмили Ратаковски и многие другие.

Ким Кардашьян и Канье Уэст. Met Gala 2019.

ФОТО: SCANPIX

Майли Сайрус и Лиама Хемсворт. Met Gala 2019.

ФОТО: SCANPIX

Белла Хадид. Met Gala 2019.

ФОТО: SCANPIX

Джиджи Хадид. Met Gala 2019.

ФОТО: SCANPIX

Кендалл Дженнер и Кейли Дженнер. Met Gala 2019.

ФОТО: SCANPIX

Жизель Бюндхен. Met Gala 2019.

ФОТО: SCANPIX

Ирина Шейк. Met Gala 2019.

ФОТО: SCANPIX

Наоми Кэмпбелл. Met Gala 2019.

ФОТО: SCANPIX

Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино. Met Gala 2019.

ФОТО: SCANPIX

Пенелопа Крус. Met Gala 2019.

ФОТО: SCANPIX

Дженнифер Лопес. Met Gala 2019.

ФОТО: SCANPIX

Кэти Перри. Met Gala 2019.

ФОТО: SCANPIX

Эмили Ратаковски. Met Gala 2019.

ФОТО: SCANPIX

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