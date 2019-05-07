Met Gala 2019: самые роскошные наряды и лучшие образы

Темой 2019 года стал кэмп: направление, которое характеризуется смесью маскулинности и фемининности, яркостью, гротексом, даже вульгарностью. За источник вдохновения создатели мероприятия взяли эссе художественного критика Сьюзен Зонтаг «Заметки о кэмпе», которая выделила основные признаки эстетики кэмпа. Куратор Института костюма Эндрю Болтон пояснил: