Met Gala 2019: самые роскошные наряды и лучшие образы
6 мая в Нью-Йоркском Метрополитан-музее прошел грандиозный модный бал Иститута костюма — Met Gala 2019. Свои самые яркие и необычные наряды на розовой дорожке продемонстрировали Кэти Перри, Ирина Шейк, Леди Гага, Дженнифер Лопез, Пенелопа Круз и многие другие знаменитости, пишет Lady.mail.ru.
Темой 2019 года стал кэмп: направление, которое характеризуется смесью маскулинности и фемининности, яркостью, гротексом, даже вульгарностью. За источник вдохновения создатели мероприятия взяли эссе художественного критика Сьюзен Зонтаг «Заметки о кэмпе», которая выделила основные признаки эстетики кэмпа. Куратор Института костюма Эндрю Болтон пояснил:
«Это любовь ко всему искуственному, преувеличение, изощренность... Стиль за счет содержания. Торжество бесполого стиля».
Ведущими вечера выступили креативный директор Gucci Алессандро Микеле, певец и амбассадор бренда Гарри Стайлс, Леди Гага, Серена Уильямс и редактор американского Vogue Анна Винтур.
Также гостями гала-вечера стали Ким Кардашьян и Канье Уэст, Майли Сайрус и Лиам Хемсворт, Джиджи и Белла Хадид, Кендалл Дженнер, Наоми Кэмбпелл, Сальма Хайек, Жизель Бюндхен, Эмили Ратаковски и многие другие.