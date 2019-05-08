Медики рассказали от каких продуктов растет живот

Добиться плоского живота - приметы внешней привлекательности в эпоху диет, не так просто. Особенно, если возраст девушки или парня перевалил за тридать лет, пишет Topnews.ru. И все же врачи-диетологи советуют не отчаиваться, так как достаточно изменить качество питания, чтобы достичь заветной цели.

По словам медиков, жировые отложения бывают двух видов. Висцеральный (глубинный) жир появляется на внутренних органах брюшной полости из-за нарушения обмена веществ или сбоя гормональной системы. У женщин - во время беременности и климакса, у мужчин — после 30 лет. Для исправления внешнего вида, нужно менять образ жизни.

С простым подкожным жиром справиться легче. Причины его появления - большое количество калорийной и богатой углеводами и жирами пищи. Достаточно себя ограничить.

К слову, по мнению медиков, не все углеводы вредны. Речь идет о быстрых или простых углеводах, которые и являются виновниками жира на животе и боках. Врачи вывели идеальное соотношение быстрых и медленных углеводов в ежедневном рационе: оно составляет 1:3.

Жиры также необходимы человеку, но выбирать их нужно с умом. В качестве здорового питания подойдут яйца, рыба, кролик, индейка, телятина, нежирная говядина.

Однако некоторые продукты попали в "черный список", провоцирующий увеличение живота. В основном, это продукты с быстрыми углеводами и повышенной калорийностью. А именно: выпечка, мучные изделия, хлопья , макароны, картошка (чипсы), бананы , виноград , газированные напитки и соки , алкоголь , сладости и финики.

В число продуктов с опасными жирами входят бекон и сало , колбасы , рыбные консервы, сливочное масло, жирные сыры (пармезан, чеддер, камамбер, голландский, российский, а также плавленые). К жирным сортам мяса диетологи относят свинину, баранину, мясо гусей и уток.