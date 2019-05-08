Десять модных правил от звездного стилиста

1. Одевайся уместно

Если хочешь быть стильной и модной, всегда следуй элементарным нормам дресс-кода. Например, девушка, которая мерзнет у ночного клуба зимой или девушка, которая пришла на завтрак в черном платье и на высоченных каблуках — все это всегда выглядит очень странно, и исключений в этом правиле нет.

2. Стиль важнее трендов

Когда я иду по улице, я встречаю десятки одинаково одетых девушек. Проблема в том, что многие путают мейнстрим и тренды и покупают одни и те же вещи — белые джинсы, широкие ободки и матовые заколки. Я всегда за индивидуальность. Первичнее всегда собственные фишки, в которые уже можно встраивать текущие тренды. Не нужно сливаться с толпой. Нужно быть не как все.

3. Не бойся быть нарядной

Может показаться, что это правило противоречит первому. Если у тебя просто хорошее настроение или в этот день у тебя какое-то важное событие, не бойся нарядиться и быть самой красивой девушкой в ресторане. Наряжайся, но всегда одевайся под стать случаю, чтобы избежать рисков выглядеть комично.

4. О стоимости вещей знаешь только ты

Зачастую разница между вещами класса люкс и масс-маркета (если мы не говорим о каком-нибудь сложном крое, как у Tom Ford) совсем незначительна. Если сравнивать вещи таких брендов, как Balenciaga, Y/Roject, Yeezy, разница между дизайнерскими вещами и моделями демократичных марок только в цене, которая и дает тебе уверенность в себе. Советую никогда не думать о том, сколько стоит одежда и настроить себя, что ты всегда стоишь миллион.

5. Если можешь носить высокие каблуки, носи

Около 60% женщин не могут носить высокие каблуки по разным причинам — у кого-то отеки, у кого-то косточка растет, у кого-то еще что-нибудь. Если ты не страдаешь такими недугами, не отказывай себе в удовольствии отличаться от 60% женщин.

6. Нельзя быть стильной в конкретный момент

Стиль — это образ жизни. Можно быть модной с оказией. Со стилем посложнее — если ты стильная, ты будешь стильной везде — и дома, и за завтраком, и в поездке в Африку, и в Японию. Гала Борзова стильная всегда, бери с меня пример.

7. Начинай формировать образ к с обуви

Главное правило формирования лука — всегда начинать с обуви. Обувь — это ваш комфорт, ваше удобство, количество дел, которые ты успеешь сделать и ваша уверенность в себе. В неудобной обуви чувствовать себя уверенной просто невозможно.

8. Тренды повторяются

Все новое это хорошо забытое старое. Мода циклична, и тренды повторяются с завидной регулярностью, поэтому очень важно изучать тренды и сохранять устаревшие вещи прошлых лет — они тебе еще пригодятся.

9. Одежда как способ самореализации

То, как вы одеты, влияет не только на восприятие вами окружающих, но и на восприятие тобой самой себя. Поэтому важно всегда прислушиваться к себе и выбирать ту одежду, которая отражает твою индивидуальность.