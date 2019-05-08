От каких продуктов глаза утром сияют, а от каких — опухают

Начнем с самого очевидного — соль и алкоголь. В вечернее время суток они почти гарантированно сделают веки опухшими. Не можете отказать подруге или любимому человеку в бокале вина за компанию? Обязательно сбалансируйте его стаканом воды. Кроме очевидных маринованных продуктов или чипсов, постарайтесь полностью ограничить на ночь «скрытую соль» — в хлебе и картофеле. А при приготовлении блюд используйте розмарин, куркуму, имбирь, чеснок и кардамон. Противовоспалительная «магия» этих приправ, во-первых, снизит риск отека, а во-вторых, будет бороться с покраснениями чувствительной кожи вокруг глаз, пока вы дремлете.
Менее явная причина «эффекта лягушки» — свежие томаты. Овощ принадлежит к семейству пасленовых и содержит высокую дозу соланина, вещества, которое вызывает воспаление на слизистых. Предательским образом «работает» и баклажан. Научно этот факт, правда, не доказан, но на него регулярно указывают в своих экспертных зож-советах внимательные к собственной коже и фигуре супермодели. Попробуйте исключить пасленовые из рациона на три недели и заметите колоссальные преимущества для вашей кожи и сна. Влиятельный эксперт по питанию из Нью-Йорка Брижитт Зейтлин рекомендует заменить их во время ужина такими легкими для пищеварения овощами, как артишок, шпинат, руккола, огурцы, спаржа, авокадо и батат.
Хрестоматийный «стакан теплого молока на ночь», возможно, и успокаивает нервную систему, вызывая ассоциации с беззаботным детством, но вот глазам от этого, честно, не легче. Молоко, сыр, йогурт и даже любимый кефир могут спровоцировать отек верхнего века, особенно если с возрастом лактоза стала усваиваться хуже (в числе симптомов — ощущение тяжести в желудке). Если стакан вечернего молока входит в число ваших закоренелых привычек, а мешки вокруг глаз вызваны якобы «наследственностью», проведите эксперимент и попробуйте пару недель молочные и кисломолочные продукты на ночь не пить. Любопытно узнать ваш результат.
Золотое правило любого адепта правильного питания — оставить 5-10% в рационе на запрещенные удовольствия: скажем, мороженое, арахисовую пасту, печенье с шоколадной стружкой или пончик. В противном случае будет слишком уныло и можно сорваться. Главное, знать меру: десерт не больше 200 гр. и не позднее 16.00. Любое подобное лакомство насыщено жирами и сахаром, которые мешают уснуть и не самым приятным образом влияют на внешний вид. Вопреки распространенному мнению, что сладости повышают настроение, в ночное время они, наоборот, способствуют производству гормона стресса кортизола, который препятствует производству омолаживающего коллагена. Альтернатива — половина банана или ½ стакана сушеной вишни, которые повышают уровень мелатонина. Сладких и красивых снов!