Ср, 8.05.2019

Без выпечки: воздушный творожный торт на сгущенке

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

strawberry cheesecake

ФОТО: Dzinnik Darius / PantherMedia / Dzinnik Darius

Творожный торт с клубникой на желатине – это очень вкусно! Чтобы десерт получился однородным и воздушным, обязательно протрите творог через сито или перебейте его блендером.

Творожный торт без выпечки с клубникой

Ингредиенты:

  • Творог 9% – 550 г
  • Молоко сгущенное – 400 г
  • Экстракт ванильный – 1.5 ч.л.
  • Сливки – 150 мл
  • Молоко – 100 мл
  • Желатин – 35 г

Для украшения:

  • Ягоды клубники

Рецепт приготовления:

  1. Взбейте сливки. Смешайте творог со сгущенным молоком и ванильным экстрактом, добавьте сливки и взбейте творожную массу до однородности.
  2. Растворите желатин в теплом молоке так, как это указано в инструкции, и влейте в творожную массу. Перемешайте до однородности.
  3. Несколько ягод клубники нарежьте пластинками и выложите вертикально вдоль стенок силиконовой формы.
  4. Наполните емкость творожной массой и поместите в холодильник на 10-12 часов.
  5. Оставшиеся ягоды выложите поверх торта.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ