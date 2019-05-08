Без выпечки: воздушный творожный торт на сгущенке

Творожный торт с клубникой на желатине – это очень вкусно! Чтобы десерт получился однородным и воздушным, обязательно протрите творог через сито или перебейте его блендером.
Творожный торт без выпечки с клубникой
Ингредиенты:
- Творог 9% – 550 г
- Молоко сгущенное – 400 г
- Экстракт ванильный – 1.5 ч.л.
- Сливки – 150 мл
- Молоко – 100 мл
- Желатин – 35 г
Для украшения:
- Ягоды клубники
Рецепт приготовления:
- Взбейте сливки. Смешайте творог со сгущенным молоком и ванильным экстрактом, добавьте сливки и взбейте творожную массу до однородности.
- Растворите желатин в теплом молоке так, как это указано в инструкции, и влейте в творожную массу. Перемешайте до однородности.
- Несколько ягод клубники нарежьте пластинками и выложите вертикально вдоль стенок силиконовой формы.
- Наполните емкость творожной массой и поместите в холодильник на 10-12 часов.
- Оставшиеся ягоды выложите поверх торта.