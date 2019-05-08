Она не меняется: Леди Гага разделась прямо на красной дорожке

Последние месяцы Леди Гага часто появляется на светских мероприятиях, где всегда оказывается в центре внимания. Однако, если еще несколько выходов назад певица восхищала элегантными и изысканными нарядами, то вчера знаменитость вновь вернула себе статус самой эпатажной звезды Голливуда. Леди Гага одной из первых появилась на красной дорожке Met Gala в Институте моды и мгновенно приковала к себе все внимание.

Селебрити продемонстрировала сразу три образа, каждый из которых поражал своей яркостью. Так, сначала певица предстала в платье цвета фуксии с ярким бантом. Спустя некоторое время Леди Гага сбросила с себя наряд и осталась в черном платье, под которым оказалось еще одно - розовое. Однако и от него звезда решила избавиться и осталась в одном лишь нижнем белье!