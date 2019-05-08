Это важно! Что можно, а что нельзя есть и пить будущим мамам в ожидании ребенка?

Министерство здравоохранения в сотрудничестве с специалистами по питанию и здравоохранению разработало советы и рекомендации беременным и дало ответы на самые популярные и часто задаваемые вопросы о питании.

Надо ли в период беременности есть больше?

Энергетические потребности у беременной женщины возрастают на 100-300 калорий в день, но резко и кардинально менять свои привычки питания не нужно. Дополнительную энергию не рекомендуется получать со сладостями и кондитерскими изделиями. Очень важно обесчпечить соответствующее количество энергии качественными продуктами питания.

Резкое и значительное прибавление в весе может увеличить риск развития хронических заболеваний как для матери, так и для ребенка, а также отрицательно повлиять на длительность и исход беременности. Недостаточное увеличение веса, в свою очередь, способно повысить риск преждевременных родов и сказаться на здоровье малыша.

Стоит помнить, что во время беременности нежелательно соблюдать какую-либо диету с целью снизить вес, потому что дефицит питательных веществ может негативно сказаться на здоровье и развитии будущего малыша, а также на состоянии самой женщины.

Сколько алкоголя можно употреблять во время беременности?

Употребленный во время беременности алкоголь прямиком из крови женщины через плаценту попадает в кровообращение ребенка и примерно в течение часа достигает такой же концентрации, что и в крови матери. Кроме того, алкоголь накапливается в околоплодных водах и может там оставаться даже тогда, когда в крови матери его уже нельзя констатировать.

Алкоголь не следует употреблять вообще, даже стаканчик красного вина раз в неделю – в ходе исследований не была определена безопасная доза, прием которой не ставил бы под угрозу здоровье матери и еще не рожденного малыша.

Употребление алкоголя во время беременности создает риск преждевременных родов или рождения ребенка с недостаточной массой тела и ростом, а также влияет на физическое и психическое здоровье малыша.

У ребенка может развиться синдром алкогольного плода, который проявляется в виде физических дефектов и нарушения развития центральной нервной системы.

Этот синдром характеризуют вес и рост ниже нормы, а в дальнейшем – задержка в развитии. У детей с синдромом алкогольного плода констатируются изменения структуры головного мозга, в результате которых и развивается умственная отсталость.

Нужно ли полностью отказаться от морепродуктов?

Часто говорят, что беременным нельзя включать в свой рацион свежую рыбу – это потому, что морепродукты быстро портятся и имеется риск пищевого отравления. Но если дары моря термически обработаны, то употреблять их в пищу даже рекомендуется. Беспокойство по поводу рыбы возникло еще и потому, что в ней есть диоксин – канцерогенное вещество.

Однако в рыбе Балтийского моря содержание диоксина настолько мало, что это вещество никак не навредит будущей мамочке.