Под каким знаком Зодиака родилась ваша любовь?

Как известно, случайностей не бывает. Все наши мотивы, движения, действия, поступки, в том числе и встречи, предопределены свыше. Вспомни, под каким созвездием произошла первая встреча с любимым — и звезды предскажут, как будут развиваться события, порадуют прогнозом, а возможно, и предостерегут от неминуемого разочарования, обещает Lisa.ru.

Под знаком Овна

События развиваются стремительно. Уже на первом свидании ты можешь получить предложение руки и сердца. Ответишь согласием — и тебя будут носить на руках. Море цветов, серенады под окном, шикарные подарки, путешествия, постоянные знаки внимания, заманчивые перспективы. Все это может стать реальностью, правда, ненадолго. Энтузиазма у твоего принца может хватить на пару лет. Чтобы продлить очарование, постарайся сохранять свежесть чувств и не напоминай избраннику о банальной прозе жизни.

Под знаком Тельца

Твой новый друг ведет себя осторожно и сдержанно. Возьми инициативу в свои руки, но постарайся не переборщить, чтобы не напугать робкого кавалера. Если тебе удастся привязать нового знакомого к себе, более преданного спутника ты не найдешь и проживешь с ним вместе долго и счастливо.

Под знаком Близнецов

Сегодня вы оба говорите без умолку и не можете остановиться, не хотите расставаться даже на мгновенье, а уже завтра ни он, ни ты не торопитесь набирать заветный телефонный номер и не спешите на свидание.

Под знаком Рака