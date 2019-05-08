Под каким знаком Зодиака родилась ваша любовь?
Скорее всего вы запомнили тот день, когда впервые увидели друг друга. Зодиакальное созвездие, под которым произошла первая встреча, определяет развитие отношений и предсказывает, будет ли пара счастливой.
Как известно, случайностей не бывает. Все наши мотивы, движения, действия, поступки, в том числе и встречи, предопределены свыше. Вспомни, под каким созвездием произошла первая встреча с любимым — и звезды предскажут, как будут развиваться события, порадуют прогнозом, а возможно, и предостерегут от неминуемого разочарования, обещает Lisa.ru.
Под знаком Овна
События развиваются стремительно. Уже на первом свидании ты можешь получить предложение руки и сердца. Ответишь согласием — и тебя будут носить на руках. Море цветов, серенады под окном, шикарные подарки, путешествия, постоянные знаки внимания, заманчивые перспективы. Все это может стать реальностью, правда, ненадолго. Энтузиазма у твоего принца может хватить на пару лет. Чтобы продлить очарование, постарайся сохранять свежесть чувств и не напоминай избраннику о банальной прозе жизни.
Под знаком Тельца
Твой новый друг ведет себя осторожно и сдержанно. Возьми инициативу в свои руки, но постарайся не переборщить, чтобы не напугать робкого кавалера. Если тебе удастся привязать нового знакомого к себе, более преданного спутника ты не найдешь и проживешь с ним вместе долго и счастливо.
Под знаком Близнецов
Сегодня вы оба говорите без умолку и не можете остановиться, не хотите расставаться даже на мгновенье, а уже завтра ни он, ни ты не торопитесь набирать заветный телефонный номер и не спешите на свидание.
Под знаком Рака
В ваших отношениях на первый план выходят эмоции. Твои чувства подвергаются изменениям по сто раз в день. Никогда не забывай о том, что нежное ласковое слово или один особенный взгляд способен заменить тысячу слов. Но будь осторожна. Если твой партнер уловит неискренность, любовь тут же отступит — ведь Рак отличается обидчивостью и крайней подозрительностью.
Под знаком Льва
Август — хороший месяц для знакомств, он способствует развитию долгих и стабильных отношений. Не нужно торопить события — растяни удовольствие. Ваши отношения могут напоминать яркий огонь, который со временем будет лишь разгораться. Курортные романы, которые случаются в августе, имеют все шансы перерасти в долгий и счастливый брак.
Под знаком Девы
Ваши отношения слегка напоминают расписание уроков. Внешний распорядок и условности могут оказать на них сильное влияние. Если твой избранник на время охладел к тебе, не спеши с выводами.
Под знаком Весов
Такие отношения могут привести к быстрому браку, но могу также быстро распасться. Полутонов и времени на размышление не будет. Если твой партнер, краснея и пряча глаза, начинает говорить, как сложно встретить родственную душу, прояви бдительность. Поддержи его, подтверди, что ты тоже давно ищешь близкого человека, и тебе кажется, что ты его уже нашла.
Под знаком Скорпиона
Удели внимание мистическому подтексту встреч и отношений. Дай партнеру понять, что ваша встреча не случайна — возможно, ты и есть та прекрасная незнакомка, о которой он мечтал долгие годы. Меньше говори и больше слушай, научись смотреть сексуально и провокационно. Будь инициатором свиданий. Связи, которые возникают в это время, как правило, длительные и серьезные.
Под знаком Стрельца
В преддверии новогодних праздников у всех прекрасное настроение, и знакомства происходят легко и непринужденно. Не стесняйся показать свой компанейский нрав и чувство юмора. Это волшебный период: обычный скромный парень на улице может оказаться прекрасным принцем. Твоя задача — поддержать его энтузиазм и с готовностью поучаствовать в веселых авантюрах.
Под знаком Козерога
Все будет развиваться быстрее, чем ты могла предположить. Он настроен достаточно серьезно, и если ты отвечаешь его представлениям об идеальной спутнице жизни, ваша свадьба случится очень быстро. Правда, тебя может сбить с толку излишне деловой и сухой тон. У подобного поведения могут быть разные причины: от банальной застенчивости до неуверенности в твоих чувствах. Постарайся растопить лед недоверия, и вскоре рядом с собой ты увидишь близкого, нежного и преданного человека.
Под знаком Водолея
Приучи любимого к мысли, что все, что между вами происходит — всерьез и надолго. Для начала ограничься дружескими отношениями, делись своими мыслями и сама внимательно слушай. Так вскоре ты станешь его лучшим другом. Убеди избранника в том, что можешь быть не только приятной собеседницей, но и спутницей жизни. Не торопи события, иначе кавалер решит, что ты — несерьезная девушка и настроена на легкомысленные приключения.
Под знаком Рыб
Тебя ждет захватывающее приключение, предстоит разгадать тайны и загадки любимого и заинтриговать его самого. Это как раз тот случай, когда ты наяву видишь того, кто когда-то тебе снился.