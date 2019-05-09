Анастасия Стоцкая показала 2-летнюю дочь: фаны считают что Вера похожа на маму

По мнению высказавших свои мнения поклонников исполнительницы, ее доченька очень похожа на свою знаменитую маму. Как проходил детский праздник, который устроили для очаровательной именинницы Анастасия Стоцкая и ее муж Сергей, рассказывает Joinfo.ua.

Анастасия Стоцкая показала кадры с дня рождения дочери

В своем аккаунте в социальной сети артистка разместила разные материалы, показав, как они всей семьей отмечали 2-летие маленькой Верочки. На опубликованном певицей видеоролике видно, как папа именинницы под звуки традиционной «деньрожденной» песни выносит очень впечатляющий двухъярусный торт розового цвета.

Наряженная в красивое платье кремового цвета кроха старательно задула две маленькие свечки, на которые ей указала держащая Веру на руках бабушка. Так что второй по счету день рождения милая малышка отпраздновала в кругу родных и близких людей.

Три поколения на фото: мама, бабушка и внучка

Кроме того, Стоцкая поделилась снимком, запечатлевшим ее с мамой и дочуркой. В кадре счастливая бабушка держит девчушку на руках, а рядом в ярком желтом платье стоит сама Анастасия с эффектным тортом. Все красавицы в кадре просто сияют от радости, передавая атмосферу праздничного веселья.

Причем, глядя на улыбающихся певицу и ее дочурку, можно увидеть сходство в их чертах лица. Хотя, без сомнения, и от папы темноволосая Вера унаследовала фамильные черты. Тем не менее, в комментариях к публикации не только поздравляют именинницу и не скупятся на добрые пожелания, но и отмечают, как похожи мать и наследница:

«А дочка на Вас очень похожа!!с Днем Рождения Верочку!!», «маленькая копия мамы», «С Днем Рождения, малышку!!! Пусть растет здоровой и счастливой!!», «Как??? Уже 2 года???? с ума сойти... поздравляю Вас!!! Пусть Верочка растёт на радость маме и папе» (Орф. и пункт. авторов сохранены, прим. Ред.), - пишут фолловеры.