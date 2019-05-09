Самые распространенные ошибки которые люди совершают с продуктами питания

После похода в продуктовый магазин, следует ответственно подходить к вопросу хранения продуктов питания с соблюдением всех правил. Рекомендаций специалистов следует придерживаться и во время приготовления пищи. В чем они заключаются, пояснит Joinfo.ua.

Не охлаждайте все овощи и фрукты

Что мы делаем, когда возвращаемся домой с полными сумками овощей и фруктов? Мы прячем их в холодильник. Охлаждение может нарушить структуру и вкус некоторых фруктов и овощей. Например, помидоры не могут дозреть при низких температурах. По данным Министерства сельского хозяйства США, дыни теряют антиоксиданты и другие питательные вещества при охлаждении. Лук в таких условиях становится мягким и покрывается плесенью.

Приобретайте фрукты недозрелыми

Как правило, многие фрукты дозревают у нас дома. Этот процесс у бананов, инжира и персиков наступает в течение несколько дней после покупки, а вот клубника, малина и ананасы поспевают на грядках. Те фрукты, которые собирают недозрелыми, называются климактерическими: они продолжают выделять газообразный этилен, который помогает плоду достичь зрелости. Не созревшие плоды не являются климактерическими, то есть они просто устаревают без созревания и быстро портятся.

Хранение всех фруктов в одном месте

Натюрморт из яблок, бананов и винограда смотрится красиво, особенно, если вы сложите их в оригинальную вазу и поставите в центре стола. Однако собранные все вместе эти продукты портятся быстрее. Климактерические фрукты, выделяя этилен, провоцируют своих «соседей» на преждевременную порчу. Поэтому яблоки, бананы, киви, манго и персики храните отдельно от винограда и ягод, таких, как клубника, малина, смородина, черника.

Не игнорируйте замороженные продукты

Хотите, верьте, хотите, нет, но замороженные продукты имеют такую ​​же питательную ценность, как и свежие. Некоторые замороженные овощи и фрукты на самом деле могут быть более питательными, чем их свежие аналоги. Замороженные овощи могут стать отличной альтернативой свежим продуктам, особенно не в сезон. Если вы хотите зимой наслаждаться, например, фаршированным перцем, то отправьте его осенью в морозильную камеру.

Не все овощи надо чистить

Кожура фруктов и овощей наполнена питательными веществами, причем, в большем количестве, чем мякоть. Например, кожура цуккини богата антиоксидантами, а в кожуре картофеля сконцентрированы калий, фолат и витамин С. Поэтому, при приготовлении некоторых овощей не очищайте их полностью: достаточно просто помыть.

Не варите овощи долго

Овощи, содержащие витамины, растворимые в воде, при варке теряют свои питательные вещества. Это особенно актуально для витамина С. Специалисты рекомендуют максимально сократить время приготовления овощей и использовать отвар в качестве бульона: в нем можно отварить макароны или рис.

В любом случае диетологи советуют готовить овощи на пару, либо запекать их. В таком случае они не потеряют своей питательной ценности.