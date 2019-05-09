Самые распространенные ошибки которые люди совершают с продуктами питания

Несвежие продукты могут испортить не только настроение во время приготовления и приема пищи, но и здоровье. И это – общеизвестно. Поэтому люди стараются хранить их правильно, но, незаметно для себя совершают ошибки, которые приводят к печальным последствиям.
После похода в продуктовый магазин, следует ответственно подходить к вопросу хранения продуктов питания с соблюдением всех правил. Рекомендаций специалистов следует придерживаться и во время приготовления пищи. В чем они заключаются, пояснит Joinfo.ua.
Не охлаждайте все овощи и фрукты
Что мы делаем, когда возвращаемся домой с полными сумками овощей и фруктов? Мы прячем их в холодильник. Охлаждение может нарушить структуру и вкус некоторых фруктов и овощей. Например, помидоры не могут дозреть при низких температурах. По данным Министерства сельского хозяйства США, дыни теряют антиоксиданты и другие питательные вещества при охлаждении. Лук в таких условиях становится мягким и покрывается плесенью.
Приобретайте фрукты недозрелыми
Как правило, многие фрукты дозревают у нас дома. Этот процесс у бананов, инжира и персиков наступает в течение несколько дней после покупки, а вот клубника, малина и ананасы поспевают на грядках. Те фрукты, которые собирают недозрелыми, называются климактерическими: они продолжают выделять газообразный этилен, который помогает плоду достичь зрелости. Не созревшие плоды не являются климактерическими, то есть они просто устаревают без созревания и быстро портятся.
Хранение всех фруктов в одном месте
Натюрморт из яблок, бананов и винограда смотрится красиво, особенно, если вы сложите их в оригинальную вазу и поставите в центре стола. Однако собранные все вместе эти продукты портятся быстрее. Климактерические фрукты, выделяя этилен, провоцируют своих «соседей» на преждевременную порчу. Поэтому яблоки, бананы, киви, манго и персики храните отдельно от винограда и ягод, таких, как клубника, малина, смородина, черника.
Не игнорируйте замороженные продукты
Хотите, верьте, хотите, нет, но замороженные продукты имеют такую же питательную ценность, как и свежие. Некоторые замороженные овощи и фрукты на самом деле могут быть более питательными, чем их свежие аналоги. Замороженные овощи могут стать отличной альтернативой свежим продуктам, особенно не в сезон. Если вы хотите зимой наслаждаться, например, фаршированным перцем, то отправьте его осенью в морозильную камеру.
Не все овощи надо чистить
Кожура фруктов и овощей наполнена питательными веществами, причем, в большем количестве, чем мякоть. Например, кожура цуккини богата антиоксидантами, а в кожуре картофеля сконцентрированы калий, фолат и витамин С. Поэтому, при приготовлении некоторых овощей не очищайте их полностью: достаточно просто помыть.
Не варите овощи долго
Овощи, содержащие витамины, растворимые в воде, при варке теряют свои питательные вещества. Это особенно актуально для витамина С. Специалисты рекомендуют максимально сократить время приготовления овощей и использовать отвар в качестве бульона: в нем можно отварить макароны или рис.
В любом случае диетологи советуют готовить овощи на пару, либо запекать их. В таком случае они не потеряют своей питательной ценности.
Тщательно мойте фрукты и овощи перед нарезкой
В их кожуре могут содержаться пестициды и другие вредные вещества. К ним добавляется и грязь, которая всегда присутствует в магазинах и на рынках. Поэтому, перед тем как нарезать овощи и фрукты, тщательно вымывайте их под проточной кипяченой водой. Это правило относится и к продуктам с толстой кожурой, таким, как арбузы и дыни. Дело в том, что бактерии, скопившиеся на кожуре, попадают на нож, а дальше – внутрь овощей и фруктов.
Не мойте продукты перед хранением
Этого правила придерживаются большинство хозяек. И правильно делают. Вода стимулирует рост бактерий, ввиду чего продукты портятся быстрее. Особенно это правило применимо к ягодам.
Не выбрасывайте стебли и листья
В морковных стеблях содержится в шесть раз больше витамина С, чем в самой моркови, свекольная зелень богата клетчаткой и витаминами, листья сельдерея являются основным источником магния и кальция, а стебли и листья брокколи столь же питательны, как и ее цветочки. Используйте эти зеленые продукты, чтобы приготовить бульон, салат и смузи.
Не храните овощи в полиэтиленовых пакетах
Хотя пластиковые пакеты повсеместно распространены в каждом домохозяйстве, они на самом деле не подходят для хранения фруктов и овощей. Продуктам тоже нужно дышать, а пластиковые пакеты перекрывают им кислород и вызывают «удушье». Вместо них выберите бумажные пакеты для продуктов.
При хранении и приготовлении овощей и фруктов воспользуйтесь нашими советами. Они помогут вам сохранить продукты свежими, а на вашем столе всегда будут вкусные, полезные и безопасные для здоровья блюда.