Известные эстонские дизайнеры на балетном фестивале в Йыхви представили новые весенне-летние коллекции.

Весенне-летняя коллекция DIANA ARNO – словно документальный фильм о жизни странника, созданный из комплектов одежды и знакомящий зрителя с атмосферой мегаполиса, построенного на берегу теплого моря. Художник намеренно размывает границы между мегаполисом с его современной архитектурой и береговым променадом с его беззаботным смехом отдыхающих. В новой коллекции DIANA ARNO характерная для ее дома моды женственность встречается с урбанистическими и спортивными элементами, чтобы создать идеальный гардероб для рабочих будней, коктейльных вечеринок и романтических отпусков под солнцем.