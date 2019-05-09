Известные эстонские дизайнеры на балетном фестивале в Йыхви представили новые весенне-летние коллекции.

Фестиваль балета в Йыхви проходит уже в двенадцатый раз, и пятый год подряд программа включает в себя различные модные показы модельеров. Вот и в этом году к балетному фестивалю присоединились известные модницы страны.
4 мая в балетной столице Эстонии прошел модный показ от дизайнеров-модельеров Дианы Арно и Ирис Янвиер.
Весенне-летняя коллекция DIANA ARNO – словно документальный фильм о жизни странника, созданный из комплектов одежды и знакомящий зрителя с атмосферой мегаполиса, построенного на берегу теплого моря. Художник намеренно размывает границы между мегаполисом с его современной архитектурой и береговым променадом с его беззаботным смехом отдыхающих. В новой коллекции DIANA ARNO характерная для ее дома моды женственность встречается с урбанистическими и спортивными элементами, чтобы создать идеальный гардероб для рабочих будней, коктейльных вечеринок и романтических отпусков под солнцем.
IRIS JANVIER – эстонский дом моды, где в каждом объекте дизайна переплетаются современность, функциональность и тщательно продуманные детали. Философия бренда заключается в создании стильной женской одежды по разумным ценам, одновременно классической и современной. Для создания симбиоза противоположностей дизайнеры бренда мастерски сочетают традиционные элементы одежды с новыми технологиями и роскошными тканями.
Бесконечно современной является также интерпретация женственности бренда IRIS JANVIER, которая выражается в сочетании солнечных и нежных деталей с четкими геометрическими элементами. Космополитическое модное творчество IRIS JANVIER быстро завоевывает мир.