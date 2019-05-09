Родила с помощью стимуляции? Новые подробности родов Меган Маркл

6 мая у принца Гарри и Меган Маркл родился первенец. Супруги сообщили, что у них родился мальчик, но имя пока сохраняется в тайне. В первом интервью после рождения сына принц Гарри отметил, что все прошло прекрасно, а малыш и Меган чувствуют себя хорошо. Но вот источники сообщают, что роды прошли со стимуляцией.
Так, если верить инсайдерам, от плана рожать дома пришлось отказаться, поскольку появление малыша задерживалось на неделю, пишет Viva.ua. Осмотрев беременную герцогиню, медики приняли решение искусственно вызвать роды, и для надежности Меган приехала в госпиталь. Так, СМИ пишут, что жена принца Гарри рожала в люксовой больнице Лондона Портленд. Согласно информации источников, роды в этой клинике стоят порядка 20 тысяч фунтов. Именно тут рожали своих детей Виктория Бэкхем и Кейт Уинслет.