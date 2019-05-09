Родила с помощью стимуляции? Новые подробности родов Меган Маркл

6 мая у принца Гарри и Меган Маркл родился первенец. Супруги сообщили, что у них родился мальчик, но имя пока сохраняется в тайне. В первом интервью после рождения сына принц Гарри отметил, что все прошло прекрасно, а малыш и Меган чувствуют себя хорошо. Но вот источники сообщают, что роды прошли со стимуляцией.