Десять предметов гардероба, которые всегда будут в моде

Маленькое чёрное платье

Этот предмет гардероба могут носить все женщины. Ведь чёрное маленькое платье всегда будет в моде. Благодаря чёрному оттенку можно обрести стройность. От вас требуется только выбрать правильный фасон и ткань. Платье можно сочетать с самыми разными аксессуарами, чтобы оно смотрелось выгоднее в вашей ситуации.

Однотонная футболка

Ещё один предмет гардероба, которому стоит уделить максимум внимания. Футболки могут быть самых разных оттенков, но классикой, конечно, являются белый и чёрный. Надо заметить, что принты, рисунки и надписи на футболках могут быть в различных ситуациях неуместны или выйти из моды, а вот однотонные всегда будут актуальными.

Синие джинсы

Сложно представить хотя бы одну женщину, в гардеробе которой нет джинсов. Наиболее беспроигрышным вариантом считаются джинсы сине-голубого оттенка со средней или завышенной посадкой классического прямого кроя. С такой вещью можно надеть как классику, так и уйти в спортивный стиль. И вы всегда будете в моде.

Белая рубашка

Простая однотонная рубашка, без рюшей, рукавов-фонариков, вышивки, принтов. Это даже не женственная блузка, а рубашка, похожая на мужскую. Но, да, она должна быть в гардеробе каждой представительницы прекрасного пола. С таким предметом гардероба можно стать строгой деловой леди, уйти в casual образ или спортивный стиль. Главное требование – ведь должна быть подходящей по размеру и цвету. Ведь белый белому рознь. Например, снежно-белая рубашка может создать контраст между собой и цветом зубов, что будет бросаться в глаза окружающим.

Солнцезащитные очки

Это стильный аксессуар, который должен быть в гардеробе каждого человека. Мода будет меняться, но только не на эту вещь. Очки должны быть подобраны к лицу человека. Если они ближе к классике, то прослужат намного дольше.

Плащ или тренч

Это одна из самых актуальных вещей на все времена. Его можно носить как с платьем, так и джинсами или брюками. Главное в данном вопросе выбрать такой цвет и фасон, который будет подходить именно вам.

Свитер прямого кроя

Глубокий однотонный цвет свитера – и он идеальный предмет гардероба, который всегда будет в моде. Самым универсальным можно назвать свитер с V-образным вырезом.

Белые кроссовки

Такой предмет гардероба вряд ли выйдет из моды в ближайшие несколько лет. Ведь они давно стали предметом повседневного использования. Можно носить не только с джинсами или брюками, но даже платьями или юбками. Просто сочетайте несочетаемое – это, кстати, тренд нынешнего сезона.

Лодочки

Туфли-лодочки тоже навсегда останутся в моде. Это классика гардероба, которую будет полезно приобрести каждой девушке. Они отлично дополнят как классический образ, так и свободный стиль.

Кожаная куртка