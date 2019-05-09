Новый тренд в мужской моде: почему всё больше мужчин встают на каблуки?

Если в гардеробе большинства современных женщин можно найти брюки и грубую спортивную обувь, почему же мужчины не могут встать на каблуки? По крайней мере, так считают некоторые из них.

Мужская мода становится всё менее маскулинной, во многом этому способствуют популярные бренды, глянцевые журналы, знаменитости и бьюти-блогеры. Сложно сказать, как будет развиваться этот тренд и долго ли он продержится на плаву, но, похоже, нам остаётся принять его, как должное.

Мужчины, которые доказали, что каблуки — не только для женщин

Некоторые представители сильного пола не против примерить не только туфли на каблуках, но и юбки.

Одни парни предпочитают сдержанные образы, которые смотрятся вполне органично.

Другие же отказываются от всего мужественного.

Каблуки и леопард. Как вам такой тандем?

По мнению этого мужчины, растительность на ногах — не помеха для фешенебельной обуви.

А этот парень, примерив босоножки, не забыл про педикюр в тон наряда.

Занимательная, однако, наблюдается тенденция — всё больше девушек предпочитают шпилькам громоздкие кроссовки, а парни делают ставку на изящную обувь.