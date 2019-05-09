Восемь симптомов дефицита витамина В12 у женщин. Это может быть очень опасно!

Витамин В12 - это витамин группы В, который принимает активное участие в кроветворении, синтезе ДНК и РНК, регуляции углеводного, жирового и белкового обменов, а также обеспечивает эффективное функционирование нервной системы. Согласно исследованиям, около 4% женщин старше 40 лет страдают от дефицита этого витамина, пишет Fabiosa.ru. Гиповитаминоз или авитаминоз В12 сопровождается симптомами поражения различных органов и систем. Давайте разберём некоторые из них.
1. Бледность кожных покровов
Бледность кожи при недостаточном поступлении витамина В12 объясняется анемией (малокровием), которая обусловлена нарушением синтеза эритроцитов (витамин В12 принимает в этом процессе активное участие).
2. Остеопороз
Остеопороз - это заболевание, которое сопровождается снижением плотности костной ткани, усилением их хрупкости, повышением риска возникновения переломов. Всё дело в том, что при дефиците витамина В12 страдает процесс образования остеобластов - молодых клеток костной ткани.
3. Постоянная усталость
Если вы чувствуете, что у вас постоянно нет сил, вам точно следует сдать анализ крови. Усталость - ещё один признак анемии, которая возникает при дефиците витамина В12.
4. Нарушение работы желудочно-кишечного тракта
Дисфункция органов пищеварительного тракта - одно из наиболее характерных проявлений дефицита витамина В12. Диспепсия, запор и диарея - часто встречающиеся проявления данного гиповитаминоза. Причина этого неприятного состояния заключается в аутоиммунном поражении париетальных клеток желудка.
5. Фуникулярный миелоз
Фуникулярный миелоз - это комплекс симптомов поражения нервной системы при дефиците витамина В12. Нарушение миелинизации нервных волокон, которое при этом возникает, характеризуется следующими проявлениями: покалывание и онемение (парестезии), снижение вибрационной чувствительности, нарушение координации (атаксия), снижение сухожильных рефлексов, появление патологических рефлексов.
6. Психические расстройства
При выраженном дефиците витамина В12 появляются следующие симптомы: лабильное настроение, сонливость, раздражительность, апатия и даже депрессия.
7. Тахикардия
Увеличение частоты сердечных сокращений - одно из проявлений анемии. Тахикардия - это компенсаторная реакция сердечно-сосудистой системы на нехватку кислорода в органах и тканях.
8. Снижение иммунитета
В норме витамин В12 повышает фагоцитарную активность лейкоцитов. Его недостаток может привести к снижению иммунитета, из-за чего человек становится более восприимчивым к инфекционным агентам.
Если вы обнаружили у себя симптомы, описанные выше, вам следует записаться на приём к врачу и сдать анализ крови на витамин В12 (цианокобаламин). Поделитесь этой информацией со своими подругами. Позаботьтесь об их здоровье!