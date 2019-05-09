Восемь симптомов дефицита витамина В12 у женщин. Это может быть очень опасно!

1. Бледность кожных покровов

Бледность кожи при недостаточном поступлении витамина В12 объясняется анемией (малокровием), которая обусловлена нарушением синтеза эритроцитов (витамин В12 принимает в этом процессе активное участие).

2. Остеопороз

Остеопороз - это заболевание, которое сопровождается снижением плотности костной ткани, усилением их хрупкости, повышением риска возникновения переломов. Всё дело в том, что при дефиците витамина В12 страдает процесс образования остеобластов - молодых клеток костной ткани.

3. Постоянная усталость

Если вы чувствуете, что у вас постоянно нет сил, вам точно следует сдать анализ крови. Усталость - ещё один признак анемии, которая возникает при дефиците витамина В12.

4. Нарушение работы желудочно-кишечного тракта

Дисфункция органов пищеварительного тракта - одно из наиболее характерных проявлений дефицита витамина В12. Диспепсия, запор и диарея - часто встречающиеся проявления данного гиповитаминоза. Причина этого неприятного состояния заключается в аутоиммунном поражении париетальных клеток желудка.

5. Фуникулярный миелоз

Фуникулярный миелоз - это комплекс симптомов поражения нервной системы при дефиците витамина В12. Нарушение миелинизации нервных волокон, которое при этом возникает, характеризуется следующими проявлениями: покалывание и онемение (парестезии), снижение вибрационной чувствительности, нарушение координации (атаксия), снижение сухожильных рефлексов, появление патологических рефлексов.

6. Психические расстройства

При выраженном дефиците витамина В12 появляются следующие симптомы: лабильное настроение, сонливость, раздражительность, апатия и даже депрессия.

7. Тахикардия

Увеличение частоты сердечных сокращений - одно из проявлений анемии. Тахикардия - это компенсаторная реакция сердечно-сосудистой системы на нехватку кислорода в органах и тканях.

8. Снижение иммунитета

В норме витамин В12 повышает фагоцитарную активность лейкоцитов. Его недостаток может привести к снижению иммунитета, из-за чего человек становится более восприимчивым к инфекционным агентам.