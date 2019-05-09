Опрос: сколько стоит красивая жизнь эстонских женщин?
У эстонских женщин спросили: сколько денег им приходится потратить, собираясь на торжественное мероприятия?
Многие, смущаясь, так и не смогли ответить на этот вопрос, однако кто-то все же смог озвучить сумму.
Стоит отметить, что многое, конечно же, зависит от специфики самого мероприятия, которое предстоит посетить красавице.
Некоторые девушки назвали цену образа, включая платье, макияж и прическу, равную нескольким тысячам евро.
Экономные эстонские барышни, ездят за нарядами за границу, так как там платье можно приобрести чуть ли не в два, а то и в три раза дешевле.
На макияж, собираясь на торжество, девушки тратят в среднем от 25 до 50 евро, на прическу около 50 евро, а многие предпочитают и тут сэкономить и сделать вечерний макияж, а также красивую прическу самостоятельно.
Мужчины же отметили, что их дамы красивы и без всей этой мишуры.
Кстати, самая дорогая цена - это время, которое женщина тратить на сборы, ведь тут речь идет о 2-х или даже 3-х часах, проведенных у зеркала.
Так что тратить ли кругленькую сумму на шикарный вечерний образ или нет, это решать вам, но для того, чтобы выглядеть прекрасно, главное быть уверенной в себе и помнить, что улыбка - лучшее украшение женщины.
Смотрите подробности в видео.