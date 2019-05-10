Полезная альтернатива вредным блюдам

Каждому из нас иногда хочется чего-то “вредного“. Чаще всего к этой категории относится фастфуд, сладкое или снеки. Уже ни для кого не секрет, что 20% ежедневного рациона можно отдавать именно на такие продукты, что не понесет за собой никаких последствий для вашей фигуры при условии соблюдения общего энергетического баланса. Тем не менее, если вы все еще переживаете по поводу потребления таких продуктов, можем предложить вам отличную альтернативу, которая не уступает по вкусу, и при их потреблении вас не замучает совесть.
- Чипсы и сухарики
Основной вред таких продуктов в транс-жирах, которые негативно влияют на сосудистую систему, пишет Ivona. Транс-жирные кислоты или транс-жиры образуются, когда производители превращают жидкие масла в твердые жиры, добавляя в структуру атомы углерода. Именно такой процесс добавляет в состав мудреное слово «гидрогенизированное». Заменой этим любимым многими снекам могут стать те же чипсы в более «здоровом» виде. Например, рисовые не обжаренные. Сюда не относятся рисовые и кукурузные чипсы в том же масле. Также неплохим вариантом станет тонкий лаваш, поджаренный в духовке с травами и оливковым маслом. Из сухариков отдайте предпочтение самодельно подсушенным в духовке.
- Гамбургеры и картофель фри
Домашние бургеры могут быть не только вкусным, но и питательным полезным блюдом. Основные правила: соус делаем из йогурта, больше овощей и салата, мясо запекаем. Не менее сытный и вкусный вариант – домашняя шаурма из тонкого лаваша и тушеного мяса. Такие бутерброды могут стать отличной альтернативой обеду из гарнира и мяса. Что касается картофеля фри, то лучшим вариантом тут будет запечённый картофель в мундирах.
- Колбаса и сосиски
Из всего вышеперечисленного это, пожалуй, самые «вредные» продукты. Тем не менее, уже сейчас в магазинах можно найти альтернативы с более-менее чистым составом. Выбирайте вареные колбасы, в составе которых филе и мясо, а не сало. Кроме того, чем меньше в перечне ингредиентов непонятных вам слов и обозначений, тем лучше. Естественно, самым полезным выбором будет запеченное мясо, либо колбаса, сделанная собственноручно.
- Шоколадные батончики и конфеты
Если шоколад можно назвать даже полезным продуктом, то батончики с длинным списком ингредиентов – нет. Отдайте предпочтение сладостям без растительных жиров. Очень часто производители добавляют в названия батончиков слово “fitness“, тем не менее, такие продукты по составу ничем не лучше обычных шоколадок на кассе. Лучшая замена – черный шоколад с более, чем 80% какао в составе.
- Соусы
В покупных соусах нет ничего смертельного, но все же в составе почти всегда присутствуют крахмал, сахар и масла низкого качества. Хорошим решением будет замена майонеза или сливочного соуса на йогурт со специями. Прекрасный вкус салатам, например, придает соус на основе оливкового масла, лимонного сока и меда.
- Хлебобулочные изделия
Хлеб – это углевод, который вполне допустим в рационе при правильном питании. Другой вопрос – из чего сделан хлеб. Идеальный состав для хлеба: мука, соль, вода, закваска. Если вы берете булочку, состав которой расписан на три строки, то лучше отложите ее в сторону и съешьте хлеб с любимым джемом.
Само распределение продуктов на «правильные» и «неправильные» не совсем верно. Все продукты — это белки, жиры и углеводы с витаминами и минералами. Некоторые бедны своим составом и не принесут дополнительной пользы, кроме как энергию, другие – не только обеспечат топливом, но и необходимыми микроэлементами, третьи могут негативно повлиять на некоторые процессы в организме. В наших интересах выбирать продукты из второй группы, но периодическое потребление «пустых» продуктов тоже не принесет глобального вреда для вашего организма. Питайтесь рационально и осознанно, и тогда вы будете довольны не только своим внешним видом, но и внутренним состоянием.