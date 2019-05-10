Полезная альтернатива вредным блюдам

Чипсы и сухарики

Основной вред таких продуктов в транс-жирах, которые негативно влияют на сосудистую систему, пишет Ivona. Транс-жирные кислоты или транс-жиры образуются, когда производители превращают жидкие масла в твердые жиры, добавляя в структуру атомы углерода. Именно такой процесс добавляет в состав мудреное слово «гидрогенизированное». Заменой этим любимым многими снекам могут стать те же чипсы в более «здоровом» виде. Например, рисовые не обжаренные. Сюда не относятся рисовые и кукурузные чипсы в том же масле. Также неплохим вариантом станет тонкий лаваш, поджаренный в духовке с травами и оливковым маслом. Из сухариков отдайте предпочтение самодельно подсушенным в духовке.

Гамбургеры и картофель фри

Домашние бургеры могут быть не только вкусным, но и питательным полезным блюдом. Основные правила: соус делаем из йогурта, больше овощей и салата, мясо запекаем. Не менее сытный и вкусный вариант – домашняя шаурма из тонкого лаваша и тушеного мяса. Такие бутерброды могут стать отличной альтернативой обеду из гарнира и мяса. Что касается картофеля фри, то лучшим вариантом тут будет запечённый картофель в мундирах.

Колбаса и сосиски

Из всего вышеперечисленного это, пожалуй, самые «вредные» продукты. Тем не менее, уже сейчас в магазинах можно найти альтернативы с более-менее чистым составом. Выбирайте вареные колбасы, в составе которых филе и мясо, а не сало. Кроме того, чем меньше в перечне ингредиентов непонятных вам слов и обозначений, тем лучше. Естественно, самым полезным выбором будет запеченное мясо, либо колбаса, сделанная собственноручно.

Шоколадные батончики и конфеты

Если шоколад можно назвать даже полезным продуктом, то батончики с длинным списком ингредиентов – нет. Отдайте предпочтение сладостям без растительных жиров. Очень часто производители добавляют в названия батончиков слово “fitness“, тем не менее, такие продукты по составу ничем не лучше обычных шоколадок на кассе. Лучшая замена – черный шоколад с более, чем 80% какао в составе.

Соусы

В покупных соусах нет ничего смертельного, но все же в составе почти всегда присутствуют крахмал, сахар и масла низкого качества. Хорошим решением будет замена майонеза или сливочного соуса на йогурт со специями. Прекрасный вкус салатам, например, придает соус на основе оливкового масла, лимонного сока и меда.

Хлебобулочные изделия

Хлеб – это углевод, который вполне допустим в рационе при правильном питании. Другой вопрос – из чего сделан хлеб. Идеальный состав для хлеба: мука, соль, вода, закваска. Если вы берете булочку, состав которой расписан на три строки, то лучше отложите ее в сторону и съешьте хлеб с любимым джемом.