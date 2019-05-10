Новое фото Анны Седоковой: внешность певицы раскритиковали в Сети

Известная певица Анна Седокова решила поделится мудрой притчей с подписчиками микроблога в Инстаграм и дополнила ее новой фотографией. Селфи исполнительницы тут же стали обсуждать пользователи Сети. Но лестных отзывов бывшая участница группы «ВИА Гра» получила меньше, чем критики, пишет Joinfo.ua.

Анна Седокова переборщила с косметическими процедурами - мнение фанатов

На странице Анны Седоковой в Instagram поклонники могут увидеть любимую исполнительницу с разных сторон. Она и яркая представительница шоу-бизнеса, и заботливая мама, и очаровательная женщина с прекрасной фигурой. Именно так считают фанаты певицы, о чем часто пишут под новыми публикациями.

Но очередной снимок артистки вызвал немного иную реакцию. Анна, находясь на отдыхе в Турции, решила показать подписчикам селфи, сделанное, по всей видимости, в номере отеля. Для фото певица нанесла на лицо легкий макияж и надела белоснежный халат. Седокова внимательно смотрит на камеру, держа руку около подбородка.

В подписи к публикации она поделилась притчей о создании человека. Но слова исполнительницы остались без внимания подписчиков. Их больше привлекло лицо Анны. В особенности губы. Фолловеры считают, что артистка переборщила с уколами красоты и теперь ее губы выглядят некрасиво.

"Губы - перебор конкретный!", "Ужас ужасный!!!! Вся искусственная. Холодная кукла", "Все бы ничего но что с губами", "Анна, куда вам такие губы? Вы без этого очень красивы" (орф. и пункт. авторов сохранены. – прим. ред.), - пишут фолловеры.