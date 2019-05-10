Тренды аксессуаров: самые модные новинки лета 2019

Головные уборы

Летом 2019 года вы не будете в тренде, если не наденете какой-нибудь головной убор. Именно «какой-нибудь», так как моде не только летние соломенные шляпки. Речь идет о кепках, панамах, шелковых платках и банданах.

В своих новых коллекциях Chanel, Valentino и Christian Dior Couture, а также Tory Burch предлагают не выходить на улицу без головного убора, играя с формами, цветами и фасонами.

Морские ракушки

Еще в 90-х носить ожерелье из ракушек было модно. Как и в 2019 году. Модельер Джозеф Альтузарра использовал в новой коллекции ракушки не только для цепочек, но и поясов, а также украсил ими наряды.

Он был не единственным, кто вернулся к хиту прошлого века. Бусы из ракушек вновь вернула в моду американский модельер Анна Суи, а также такие бренды, как Gucci, Bevza и Chloé, которые использовали их для украшения сумок, брюк и в качестве пуговиц.

Массивные солнцезащитные очки

В 2018-ом году в моде были крошечные солнцезащитные очки, которыми в Сети хвастались Белла Хадид и Кендалл Дженнер, но дизайнеры подумали о здоровье потребителей и решили максимально защитить глаза от ультрафиолета.

От Gucci до Tod"s и от Rick Owens до Loewe предлагают приобрести как можно более необычные и массивные очки.

Сандалии

Если еще несколько лет назад, глядя на эту обувь, вы бы сказали «Фу, какая гадость!», то сейчас это писк сезона. Сандалии на массивной подошве практичны и удобны, а современные модели очень даже стильные.

Сумки Богема