Питание во время кормления грудью

До сих пор большинство отечественных врачей предписывают молодым матерям специальные диеты с большим количеством ограничений во время кормления грудью. Как же влияет питание матери на ребенка и что можно есть?
Научно доказано, что лучшим вариантом для кормящей матери будет сбалансированное, рациональное и, что главное, разнообразное питание, пишет Ivona. На что стоит обратить внимание в первую очередь:
- Все необходимые макроэлементы
В ежедневном рационе должны в обязательном порядке присутствовать белки (животные и растительные), полезные жиры и сложные углеводы (зерновые, овощи). Молодой маме точно не стоит ограничиваться одной куриной грудкой и гречкой. Особое внимание уделите полноценному белку для получения всех необходимых аминокислот и потреблению жиров омега-3. Следите за чувством жажды и не забывайте пить воду.
- Микроэлементы
Составляйте ваш рацион так, чтобы он покрывал потребность в необходимых микроэлементах. Среди них: йод, кальций, витамин D, железо.
- Калорийность рациона
Как беременность, так и кормление, не являются причиной есть за двоих. Во время кормления грудью калорийность рациона должна быть повышена всего на 300-400 калорий, 80% из которых должны составлять полезные и натуральные продукты.
- Диеты под запретом
Как бы вы ни хотели быстро привести себя в форму и скинуть лишнее – не спешите. Нормализируйте свой рацион, выбирайте правильные продукты «без состава» и повышайте физическую нагрузку. Нормальным темпом снижения веса во время лактации считается 1 килограмм в неделю.
- Алкоголь и кофе
Не смотря на распространенное мнение, что от кофе на период кормления лучше отказаться, многие западные педиатры все же разрешают в день выпить 1-2 чашки черного кофе, которые никак не повлияют на ребенка. Что касается алкоголя, то его потребление может стать скорее разовой «акцией». Если очень хочется, то желательно выбирать вино и выпивать бокал за два часа до кормления.
- Индивидуальный подход
Питайтесь разнообразно (но правильно), таким образом вы поймете, как на тот или иной вид еды реагирует ребенок. Возможно, какие-то продукты будут вызывать вздутия, либо излишнюю беспокойность, тогда отслеживайте, как изменится реакция при замене продуктов.
- Ограничения
Старайтесь не злоупотреблять продуктами с ярко выраженным вкусом. Сюда можно отнести сладкое, копченое, пряное, цитрусовые. Это не значит, что стоит навсегда отказаться от любимых сладостей или апельсинов, просто употребляйте их в небольших количествах и отслеживайте реакцию ребенка. Тем более, согласно последним исследованиям, употребление этих продуктов не является причиной возникновения аллергии у ребенка в будущем.