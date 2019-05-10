Питание во время кормления грудью

Научно доказано, что лучшим вариантом для кормящей матери будет сбалансированное, рациональное и, что главное, разнообразное питание, пишет Ivona. На что стоит обратить внимание в первую очередь:

Все необходимые макроэлементы

В ежедневном рационе должны в обязательном порядке присутствовать белки (животные и растительные), полезные жиры и сложные углеводы (зерновые, овощи). Молодой маме точно не стоит ограничиваться одной куриной грудкой и гречкой. Особое внимание уделите полноценному белку для получения всех необходимых аминокислот и потреблению жиров омега-3. Следите за чувством жажды и не забывайте пить воду.

Микроэлементы

Составляйте ваш рацион так, чтобы он покрывал потребность в необходимых микроэлементах. Среди них: йод, кальций, витамин D, железо.

Калорийность рациона

Как беременность, так и кормление, не являются причиной есть за двоих. Во время кормления грудью калорийность рациона должна быть повышена всего на 300-400 калорий, 80% из которых должны составлять полезные и натуральные продукты.

Диеты под запретом

Как бы вы ни хотели быстро привести себя в форму и скинуть лишнее – не спешите. Нормализируйте свой рацион, выбирайте правильные продукты «без состава» и повышайте физическую нагрузку. Нормальным темпом снижения веса во время лактации считается 1 килограмм в неделю.

Алкоголь и кофе

Не смотря на распространенное мнение, что от кофе на период кормления лучше отказаться, многие западные педиатры все же разрешают в день выпить 1-2 чашки черного кофе, которые никак не повлияют на ребенка. Что касается алкоголя, то его потребление может стать скорее разовой «акцией». Если очень хочется, то желательно выбирать вино и выпивать бокал за два часа до кормления.

Индивидуальный подход

Питайтесь разнообразно (но правильно), таким образом вы поймете, как на тот или иной вид еды реагирует ребенок. Возможно, какие-то продукты будут вызывать вздутия, либо излишнюю беспокойность, тогда отслеживайте, как изменится реакция при замене продуктов.

Ограничения