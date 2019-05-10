Видимость обманчива: самые властные знаки Зодиака среди мужчин и женщин

Женщины

1. Скорпионы

Скрытных Скорпионов нелегко разгадать. Они честны и прямолинейны, но при этом тактичны. Скорпионы уверены в себе и своих силах, целеустремлены и предпочитают добиваться желаемого любыми способами, даже если кто-то сочтет их жестокими. Примечательно, что властность в их характере проявляется тогда, когда они уверены в своей правоте. Понапрасну обижать и склонять на свою сторону других они никогда не стали бы.

2. Овны

Казалось бы, властность присутствует в составе крови представительниц этого знака. Они не терпят возражений и легко распаляются, если что-то мешает осуществлению их планов. Они рьяно отстаивают свои интересы и не бояться показаться грубыми и напористыми. Женщины-Овны – лидеры, готовые брать на себя ответственность и становиться предводительницами, им льстит, когда к ним прислушиваются и ценят по достоинству.

3. Раки

Застенчивые и заботливые Раки кажутся ранимыми из-за своей эмоциональности. Вместе с тем они умело скрывают истинные чувства, когда преследуют действительно важную цель. А в такой игре для них все средства хороши – обиды, капризы, уговоры и выжидание. Своего Раки добиваются мягко, но методично, в этом и проявляется свойственная им властность. Но, как и Скорпионы, свою энергию они направляют преимущественно в мирное русло.

Мужчины

1. Раки

Представители этого знака любят выступать в роли защитников. Часто они делают это из лучших побуждений. Вместе с тем мягкие и покладистые мужчины-Раки преображаются до неузнаваемости, когда что-то идет в разрез с их ожиданиями. Они способны за секунды превращаться в ревностных собственников и «главнокомандующих», когда чувствуют опасность для близких. В такие моменты Раки способны стоять на своем даже при том, что могут казаться деспотичными.

2. Тельцы

Главное в жизни мужчин-Тельцов – стабильность. Они любят комфорт, размеренность, все их действия тщательно спланированы, как и время. «Я сказал» – та фраза, которая способна вывести из равновесия любого оппонента представителя этого знака. Когда нарушается привычный уклад, они проявляют невероятное упрямство. Но вот что интересно: их непоколебимость всегда обоснована и направлена на сохранение баланса.

3. Близнецы

Мужчины-Близнецы любят быть в центре внимания, причем стремятся окружать себя людьми, способными так же быстро подстраиваться под новые условия. В этом им не нужны конкуренты: в отношениях с женщинами и коллегами они практически незаметно убеждают всех в своей правоте. «Перевоспитывая» людей под себя, Близнецы создают собственную зону комфорта. Вместе с тем они способны отдавать столько энергии и позитива, как ни один другой знак.