Видимость обманчива: самые властные знаки Зодиака среди мужчин и женщин

В характере каждого из нас сочетаются положительные и отрицательные черты, причем последние часто маскируются под более благовидными. Вероятно, у многих были такие ситуации, когда приходилось удивляться, казалось бы, давно знакомым людям. Властность в характере проявляется по-разному: она может быть открытой, явной, но иногда скрывается за хорошо продуманным сценарием манипуляций, пишет Fabiosa.ru. Астрологи полагают, что среди мужчин и женщин таких знаков всего по 3. Согласитесь ли вы с ними?
Женщины
1. Скорпионы
Скрытных Скорпионов нелегко разгадать. Они честны и прямолинейны, но при этом тактичны. Скорпионы уверены в себе и своих силах, целеустремлены и предпочитают добиваться желаемого любыми способами, даже если кто-то сочтет их жестокими. Примечательно, что властность в их характере проявляется тогда, когда они уверены в своей правоте. Понапрасну обижать и склонять на свою сторону других они никогда не стали бы.
2. Овны
Казалось бы, властность присутствует в составе крови представительниц этого знака. Они не терпят возражений и легко распаляются, если что-то мешает осуществлению их планов. Они рьяно отстаивают свои интересы и не бояться показаться грубыми и напористыми. Женщины-Овны – лидеры, готовые брать на себя ответственность и становиться предводительницами, им льстит, когда к ним прислушиваются и ценят по достоинству.
3. Раки
Застенчивые и заботливые Раки кажутся ранимыми из-за своей эмоциональности. Вместе с тем они умело скрывают истинные чувства, когда преследуют действительно важную цель. А в такой игре для них все средства хороши – обиды, капризы, уговоры и выжидание. Своего Раки добиваются мягко, но методично, в этом и проявляется свойственная им властность. Но, как и Скорпионы, свою энергию они направляют преимущественно в мирное русло.
Мужчины
1. Раки
Представители этого знака любят выступать в роли защитников. Часто они делают это из лучших побуждений. Вместе с тем мягкие и покладистые мужчины-Раки преображаются до неузнаваемости, когда что-то идет в разрез с их ожиданиями. Они способны за секунды превращаться в ревностных собственников и «главнокомандующих», когда чувствуют опасность для близких. В такие моменты Раки способны стоять на своем даже при том, что могут казаться деспотичными.
2. Тельцы
Главное в жизни мужчин-Тельцов – стабильность. Они любят комфорт, размеренность, все их действия тщательно спланированы, как и время. «Я сказал» – та фраза, которая способна вывести из равновесия любого оппонента представителя этого знака. Когда нарушается привычный уклад, они проявляют невероятное упрямство. Но вот что интересно: их непоколебимость всегда обоснована и направлена на сохранение баланса.
3. Близнецы
Мужчины-Близнецы любят быть в центре внимания, причем стремятся окружать себя людьми, способными так же быстро подстраиваться под новые условия. В этом им не нужны конкуренты: в отношениях с женщинами и коллегами они практически незаметно убеждают всех в своей правоте. «Перевоспитывая» людей под себя, Близнецы создают собственную зону комфорта. Вместе с тем они способны отдавать столько энергии и позитива, как ни один другой знак.
Как и любая черта характера, властность может восприниматься по-разному. Примечательно, что многие из обладающих ею – представители довольно «мирных» знаков.