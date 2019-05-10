Быстрый способ скрыть видимые проявления целлюлита. Им пользуются именитые модели!

Эффективными в отношении целлюлита будут достаточно избитые рекомендации: регулярные занятия спортом и массаж. Кроме того, важно следить за питанием, пить достаточное количество воды и следить за весом.

И, конечно, важен настрой. Перестаньте считать целлюлит огромной проблемой, он есть даже у супермоделей!

Тайра Бэнкс ФОТО: SCANPIX

Тайра Бэнкс, одна из первых моделей Victoria’s Secret, знает об этой проблеме непонаслышке. Поначалу, чтобы перед показами выглядеть идеально, она очень много времени проводила в спортзале.

Это имело эффект, многие модели завидовали ее внешнему виду. Только спустя время Тайра узнала, как за считанные секунды сделать кожу еще более идеально гладкой. На помощь придет... лак для волос! На время он будто подтягивает, собирает кожу, делая ее ровной и гладкой.

Похожий эффект дает спрей для автозагара, но с ним мороки больше, ведь его нужно еще умудриться нанести ровно и без пятен. Конечно, видимый целлюлит не скроет ни один способ, но если вас беспокоит не совсем ровная кожа, немного дряблая и растянутая, то лак для волос спрячет эти недостатки. Идеальное решение, если вам предстоит серьезное мероприятие, где нужно быть на высоте!