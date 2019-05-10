Пт, 10.05.2019
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Вкусные блюда из кабачков: рецепты приготовления

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Кабачки прекрасно сочетаются с любыми грибами, особенно красиво смотрятся лисички.

ФОТО: Яан Хейнмаа/«Suvetoidud»

В последнее время украинцы все больше заботятся о своем здоровье и переходят на полезную пищу. Однако, очень важно, что она при этом оставалась вкусной. Одним из диетических и очень вкусных продуктов, который часто используют в приготовлении как простых блюд, так и кулинарных изысков, является кабачок. Что можно приготовить из кабачков? Можно делать все, что угодно: солить, мариновать, варить, жарить, тушить и запекать. Популярностью пользуются простые, давно проверенные рецепты, например, кабачковых оладий, жареных в яичном кляре со сметанно- чесночной или майонезно-чесночной подливой, различных рагу и супов. Нередко хозяйки готовят закуски, в которых кабачкам отведено центральное место. Немногим известно о том, что кабачки можно использовать для приготовления салатов и супов. Кабачок пригоден и для фаршировки: рисом, мясом или грибами, овощами. Идеально выбирать блюда из кабачков тем, кто стремиться похудеть или следит за своим весом, пишет Ivona.

Мы предлагаем ТОП-7 рецептов с кабачками, которые легко и просто приготовить.

1. Лечо с кабачками   

Ингредиенты :

  • Разноцветный сладкий перец - 450 гр.;
  • Чеснок - 6 зубцов;
  • Красный лук - 2 шт.;
  • Кабачки - 3 шт.;
  • Томатный соус - 400 гр.;
  • Паприка - 4 ст.л.;
  • Горчица - 1/3 стакана;
  • Соль, перец, растительное масло - по вкусу.

Приготовление:

  1. Очистить перец от семян, кабачки от кожуры.
  2. Нарезать мелко лук, перец и кабачки кубиками, измельчить чеснок.
  3. Разогреть подсолнечное масло в большой сковороде.
  4. Добавить лук и, готовить 5 минут, помешивая время от времени.
  5. Добавить чеснок и перец, тушить еще 7 минут.  
  6. Положить томатный соус,  остальные ингредиенты. Перемешать.
  7. Уменьшить огонь, накрыть крышкой, варить на медленном огне в течение 15 минут.
  8. Снять крышку, доготовить 10 минут.  

2. Фасолевый суп из кабачков и цветной капусты  

Фасолевый суп из кабачков и цветной капусты

Ингредиенты:

  • Цветная капуста, кабачки - по 300 гр.;
  • Лук репчатый - 1 шт.;
  • Чеснок - 2 дольки;
  • Оливковое масло - 2 ст.л.;
  • Консервированные помидоры в собственном соку - 1 стакан;
  • Овощной бульон - 2 стакана;
  • Белая консервированная фасоль - 500 гр.;
  • Лавровый лист, специи.

Приготовление

  1. Разогреть в кастрюле оливковое масло.
  2. Нарезать мелко лук и чеснок, обжарить до мягкости.
  3. Кабачки очистить, нарезать кубиками.
  4. Капусту разделить на соцветия.
  5. Добавить капусту и кабачки к луково-чесночной массе, готовить до мягкости.
  6. Влить в кастрюлю бульон, положить помидоры, специи.
  7. Довести жидкость до кипения, убавить огонь, варить 10 минут.
  8. Добавить фасоль, прогреть, снять с огня.

3. Лазанья с кабачками и морковью   

Ингредиенты:

  • Соус бешамель - 500 мл.;
  • Лук репчатый, морковь - по 1 шт.;
  • Кабачки - 2 шт.;
  • Растительное масло - 2 ст.л.;
  • Чеснок - 1 зубчик;
  • Томатный соус - 2 ст.л.;
  • Тертый сыр - 100 гр.;
  • Соль, перец, итальянские травы - по вкусу.

Приготовление:

  1. Приготовить соус бешамель;
  2. Нарезать мелко: лук, чеснок, кабачки, морковь.
  3. Разогреть сковороду с растительным маслом, обжарить лук и чеснок до мягкости.
  4. Добавить морковь, кабачки, тушить четверть часа.
  5. Приправить по вкусу, добавить томатный соус.
  6. Налить на дно формы для запекания немного соуса, выложить два листа лазаньи. 
  7. Разложить сверху часть овощной начинки, налить еще немного соуса, посыпать тертым сыром.
  8. Повторить слои.
  9. Полить верх лазаньи остатками соуса, посыпать сыром.
  10. Запекать в разогретой до 180 С духовке около получаса.

​Аджика из кабачков

Ингредиенты:

  • 3 кг кабачков;
  • 1,5 кг спелых помидор; 
  • по 0,5 кг сладкого перца и моркови.

Приготовление:

  1. Овощи нужно очистить, вымыть, прокрутить через мясорубку. 
  2. Получившийся фарш перемешать, добавить к ним соль, стакан растительного масла и полстакана сахара.
  3. Варить 40 минут, помешивая, на медленном огне.
  4. Дать массе остыть.
  5. Добавить к остывшему блюду стакан измельченных зубчиков чеснока, 2,5 столовых ложки размолотого красного перца, перемешать.
  6. Варить еще 10 минут.
  7. Горячую аджику разлить по стерилизованным банкам и закатать крышками.

Отбивные из кабачков по-королевски

Ингредиенты:

  • 2 кг. молодых кабачков пол-стакана муки; 
  • 2 яйца соль и специи для мяса - по вкусу;
  • 200-300 грамм мясного фарша;
  • 1 луковица;
  • 200 гр. твердого сыра.

Приготовление:

  1. Взбить 2 яйца с солью и специями для мяса.
  2. Добавить муку, размешать, чтобы не было комочков.
  3. Если тесто получилось слишком густое - разбавить водой или молоком.
  4. Кабачки нарезать вдоль, чтобы получились «язычки», толщиной 4-5 мм.
  5. Обмакивая в кляр, обжарить на растительном масле.
  6. Фарш обжарить с луком, можно добавить зелень.
  7. Выложить фарш на кабачки, посыпать тертым сыром.
  8. Выпекать в горячей духовке около 3-5 минут - до растекания сыра.  

Суп из кабачков с мятой 

Ингредиенты:

  • лук репчатый - 2 шт.;
  • картофель средний - 2 шт.;
  • кабачок средний - 2 шт.;
  • бульон овощной - 600 мл;
  • сливки - 150 мл;
  • мята свежая - 10-15 веточек;
  • масло оливковое - 1 ст. ложка;
  • масло сливочное - 1,5 ст. ложки;
  • соль - по вкусу.

Приготовление:

  1. Овощи вымыть и почистить.
  2. Лук и картошку нарезать мелкими кубиками.
  3. Кабачок мелко нарезать.
  4. Листья мяты вымыть, обсушить и порвать вручную - «перышками».
  5. Кастрюлю или глубокую сковороду разогреть на огне со сливочным и оливковым маслом.
  6. Бросить на сковороду (в кастрюлю) лук и картофель, минут 5-6 потомить на маленьком огне - лук должен стать прозрачным.
  7. Влить в кастрюлю бульон (можно использовать воду) и довести до кипения.
  8. Варить овощи 10 минут на медленном огне.
  9. Добавить в суп кабачки и проварить еще 10 минут, посолить.
  10. Добавить в суп мяту и влить сливки.
  11. Довести до кипения и выключить.
  12. Измельчить суп блендером.
  13. Украсить тарелку супа листочком мяты.  

Кабачок в беконе

Ингредиенты:

  • кабачок – 1 шт.;
  • бекон – 1 упаковка (250-300г).

Приготовление:

  1. Кабачок помыть и очистить от кожицы.
  2. Разрезать вдоль на четыре или шесть частей.
  3. Каждый кусочек завернуть в тонкие полоски бекона - желательно внахлест.
  4. Получившиеся «роллы» выложить на противень, можно использовать бумагу для выпекания.
  5. Выпекать в предварительно разогретой духовке при 200 градусах в течение 25-30 минут.

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