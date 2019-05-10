Вкусные блюда из кабачков: рецепты приготовления

В последнее время украинцы все больше заботятся о своем здоровье и переходят на полезную пищу. Однако, очень важно, что она при этом оставалась вкусной. Одним из диетических и очень вкусных продуктов, который часто используют в приготовлении как простых блюд, так и кулинарных изысков, является кабачок. Что можно приготовить из кабачков? Можно делать все, что угодно: солить, мариновать, варить, жарить, тушить и запекать. Популярностью пользуются простые, давно проверенные рецепты, например, кабачковых оладий, жареных в яичном кляре со сметанно- чесночной или майонезно-чесночной подливой, различных рагу и супов. Нередко хозяйки готовят закуски, в которых кабачкам отведено центральное место. Немногим известно о том, что кабачки можно использовать для приготовления салатов и супов. Кабачок пригоден и для фаршировки: рисом, мясом или грибами, овощами. Идеально выбирать блюда из кабачков тем, кто стремиться похудеть или следит за своим весом, пишет Ivona.