Вкусные блюда из кабачков: рецепты приготовления

В последнее время украинцы все больше заботятся о своем здоровье и переходят на полезную пищу. Однако, очень важно, что она при этом оставалась вкусной. Одним из диетических и очень вкусных продуктов, который часто используют в приготовлении как простых блюд, так и кулинарных изысков, является кабачок. Что можно приготовить из кабачков? Можно делать все, что угодно: солить, мариновать, варить, жарить, тушить и запекать. Популярностью пользуются простые, давно проверенные рецепты, например, кабачковых оладий, жареных в яичном кляре со сметанно- чесночной или майонезно-чесночной подливой, различных рагу и супов. Нередко хозяйки готовят закуски, в которых кабачкам отведено центральное место. Немногим известно о том, что кабачки можно использовать для приготовления салатов и супов. Кабачок пригоден и для фаршировки: рисом, мясом или грибами, овощами. Идеально выбирать блюда из кабачков тем, кто стремиться похудеть или следит за своим весом, пишет Ivona.
Мы предлагаем ТОП-7 рецептов с кабачками, которые легко и просто приготовить.
1. Лечо с кабачками
Ингредиенты :
- Разноцветный сладкий перец - 450 гр.;
- Чеснок - 6 зубцов;
- Красный лук - 2 шт.;
- Кабачки - 3 шт.;
- Томатный соус - 400 гр.;
- Паприка - 4 ст.л.;
- Горчица - 1/3 стакана;
- Соль, перец, растительное масло - по вкусу.
Приготовление:
- Очистить перец от семян, кабачки от кожуры.
- Нарезать мелко лук, перец и кабачки кубиками, измельчить чеснок.
- Разогреть подсолнечное масло в большой сковороде.
- Добавить лук и, готовить 5 минут, помешивая время от времени.
- Добавить чеснок и перец, тушить еще 7 минут.
- Положить томатный соус, остальные ингредиенты. Перемешать.
- Уменьшить огонь, накрыть крышкой, варить на медленном огне в течение 15 минут.
- Снять крышку, доготовить 10 минут.
2. Фасолевый суп из кабачков и цветной капусты
Фасолевый суп из кабачков и цветной капусты
Ингредиенты:
- Цветная капуста, кабачки - по 300 гр.;
- Лук репчатый - 1 шт.;
- Чеснок - 2 дольки;
- Оливковое масло - 2 ст.л.;
- Консервированные помидоры в собственном соку - 1 стакан;
- Овощной бульон - 2 стакана;
- Белая консервированная фасоль - 500 гр.;
- Лавровый лист, специи.
Приготовление
- Разогреть в кастрюле оливковое масло.
- Нарезать мелко лук и чеснок, обжарить до мягкости.
- Кабачки очистить, нарезать кубиками.
- Капусту разделить на соцветия.
- Добавить капусту и кабачки к луково-чесночной массе, готовить до мягкости.
- Влить в кастрюлю бульон, положить помидоры, специи.
- Довести жидкость до кипения, убавить огонь, варить 10 минут.
- Добавить фасоль, прогреть, снять с огня.
3. Лазанья с кабачками и морковью
Ингредиенты:
- Соус бешамель - 500 мл.;
- Лук репчатый, морковь - по 1 шт.;
- Кабачки - 2 шт.;
- Растительное масло - 2 ст.л.;
- Чеснок - 1 зубчик;
- Томатный соус - 2 ст.л.;
- Тертый сыр - 100 гр.;
- Соль, перец, итальянские травы - по вкусу.
Приготовление:
- Приготовить соус бешамель;
- Нарезать мелко: лук, чеснок, кабачки, морковь.
- Разогреть сковороду с растительным маслом, обжарить лук и чеснок до мягкости.
- Добавить морковь, кабачки, тушить четверть часа.
- Приправить по вкусу, добавить томатный соус.
- Налить на дно формы для запекания немного соуса, выложить два листа лазаньи.
- Разложить сверху часть овощной начинки, налить еще немного соуса, посыпать тертым сыром.
- Повторить слои.
- Полить верх лазаньи остатками соуса, посыпать сыром.
- Запекать в разогретой до 180 С духовке около получаса.
Аджика из кабачков
Ингредиенты:
- 3 кг кабачков;
- 1,5 кг спелых помидор;
- по 0,5 кг сладкого перца и моркови.
Приготовление:
- Овощи нужно очистить, вымыть, прокрутить через мясорубку.
- Получившийся фарш перемешать, добавить к ним соль, стакан растительного масла и полстакана сахара.
- Варить 40 минут, помешивая, на медленном огне.
- Дать массе остыть.
- Добавить к остывшему блюду стакан измельченных зубчиков чеснока, 2,5 столовых ложки размолотого красного перца, перемешать.
- Варить еще 10 минут.
- Горячую аджику разлить по стерилизованным банкам и закатать крышками.
Отбивные из кабачков по-королевски
Ингредиенты:
- 2 кг. молодых кабачков пол-стакана муки;
- 2 яйца соль и специи для мяса - по вкусу;
- 200-300 грамм мясного фарша;
- 1 луковица;
- 200 гр. твердого сыра.
Приготовление:
- Взбить 2 яйца с солью и специями для мяса.
- Добавить муку, размешать, чтобы не было комочков.
- Если тесто получилось слишком густое - разбавить водой или молоком.
- Кабачки нарезать вдоль, чтобы получились «язычки», толщиной 4-5 мм.
- Обмакивая в кляр, обжарить на растительном масле.
- Фарш обжарить с луком, можно добавить зелень.
- Выложить фарш на кабачки, посыпать тертым сыром.
- Выпекать в горячей духовке около 3-5 минут - до растекания сыра.
Суп из кабачков с мятой
Ингредиенты:
- лук репчатый - 2 шт.;
- картофель средний - 2 шт.;
- кабачок средний - 2 шт.;
- бульон овощной - 600 мл;
- сливки - 150 мл;
- мята свежая - 10-15 веточек;
- масло оливковое - 1 ст. ложка;
- масло сливочное - 1,5 ст. ложки;
- соль - по вкусу.
Приготовление:
- Овощи вымыть и почистить.
- Лук и картошку нарезать мелкими кубиками.
- Кабачок мелко нарезать.
- Листья мяты вымыть, обсушить и порвать вручную - «перышками».
- Кастрюлю или глубокую сковороду разогреть на огне со сливочным и оливковым маслом.
- Бросить на сковороду (в кастрюлю) лук и картофель, минут 5-6 потомить на маленьком огне - лук должен стать прозрачным.
- Влить в кастрюлю бульон (можно использовать воду) и довести до кипения.
- Варить овощи 10 минут на медленном огне.
- Добавить в суп кабачки и проварить еще 10 минут, посолить.
- Добавить в суп мяту и влить сливки.
- Довести до кипения и выключить.
- Измельчить суп блендером.
- Украсить тарелку супа листочком мяты.
Кабачок в беконе
Ингредиенты:
- кабачок – 1 шт.;
- бекон – 1 упаковка (250-300г).
Приготовление:
- Кабачок помыть и очистить от кожицы.
- Разрезать вдоль на четыре или шесть частей.
- Каждый кусочек завернуть в тонкие полоски бекона - желательно внахлест.
- Получившиеся «роллы» выложить на противень, можно использовать бумагу для выпекания.
- Выпекать в предварительно разогретой духовке при 200 градусах в течение 25-30 минут.