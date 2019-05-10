Сб, 11.05.2019
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  • Губы-сосиски: женщина решила увеличить губы на дому, но в итоге их раздуло до невероятных размеров

Губы-сосиски: женщина решила увеличить губы на дому, но в итоге их раздуло до невероятных размеров

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Увеличение губ. Иллюстративное фото.

ФОТО: Marko Beric / PantherMedia / Marko Beric Scanpix

Сфера красоты с каждым годом развивается всё больше. Многие женщины готовы на всё, чтобы подогнать себя под стандарты. Они делают креативный маникюр, покупают дорогие кремы, колют филлеры, а в некоторых случаях даже ложатся под нож хирурга. Но, к сожалению, не всегда результат совпадает с ожиданиями, пишет Fabiosa.ru.

Кристина Бартон хотела сделать себе привлекательные пухлые губки. Она нашла недорогого специалиста, который ей помог воплотить задумку. Но всё пошло не по плану. 

Опыт Кристины Бартон

Кристина Бартон из Великобритании получила урок на всю жизнь. Она решила сделать инъекцию по увеличению губ. Но вместо того, чтобы найти профессионала, она пригласила косметолога, который на дому ей провел процедуру за 100 долларов.

С самого начала процедуры что-то пошло не так. Девушка нанесла успокаивающий гель на губы Кристины. Но они начали почему-то опухать. Косметолог сказала, что это нормальная реакция и уколола клиентке филлер. 

Спустя несколько часов губы опухли до невероятных размеров. Кристине стало сложно дышать, поэтому ей пришлось вызвать скорую. Оказалось, что у нее возникла аллергическая реакция. 

Губы Кристины так сильно болели, что она думала, что они лопнут. А друзья, увидев ее фото, подумали, что это Фотошоп. 

Как выбрать косметолога

  • Чтобы не произошло подобного, косметолога нужно выбирать правильно.
  • Все процедуры нужно выполнять в салоне с лицензией, а не на дому. 
  • Инъекции должен делать дипломированный врач. 
  • Если процедура стоит дешевле, чем в других салонах, нужно насторожиться.
  • Обязательно попросите сертификаты качества. 
  • По возможности идите к проверенному специалисту по рекомендации ваших друзей.
  • Почитайте предварительно отзывы о салоне и специалисте в Интернете.

Опыт Кристины должен стать нам всем уроком. Поделитесь этой статьей с другими, чтобы они не попали в подобную ситуацию!

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