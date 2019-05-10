Губы-сосиски: женщина решила увеличить губы на дому, но в итоге их раздуло до невероятных размеров

Кристина Бартон хотела сделать себе привлекательные пухлые губки. Она нашла недорогого специалиста, который ей помог воплотить задумку. Но всё пошло не по плану.

Опыт Кристины Бартон

Кристина Бартон из Великобритании получила урок на всю жизнь. Она решила сделать инъекцию по увеличению губ. Но вместо того, чтобы найти профессионала, она пригласила косметолога, который на дому ей провел процедуру за 100 долларов.

С самого начала процедуры что-то пошло не так. Девушка нанесла успокаивающий гель на губы Кристины. Но они начали почему-то опухать. Косметолог сказала, что это нормальная реакция и уколола клиентке филлер.

Спустя несколько часов губы опухли до невероятных размеров. Кристине стало сложно дышать, поэтому ей пришлось вызвать скорую. Оказалось, что у нее возникла аллергическая реакция.

Mother, 29, claims filler treatment left her with ‘sausage lips’: Christina Burton, of Greater Manchester, paid £75 for a procedure at home but ended up in hospital. She believes the numbing cream started the swelling. https://t.co/icczh5IhRP pic.twitter.com/UZQak5PHBW — RushReads (@RushReads) April 25, 2019

Губы Кристины так сильно болели, что она думала, что они лопнут. А друзья, увидев ее фото, подумали, что это Фотошоп.

Mum's 'sausage lips' from cheap lip filler make friend physically sick. https://t.co/X94snsWwQt pic.twitter.com/wWpdEMlO2a — LADbible (@ladbible) April 25, 2019

Как выбрать косметолога

Чтобы не произошло подобного, косметолога нужно выбирать правильно.

Все процедуры нужно выполнять в салоне с лицензией, а не на дому.

Инъекции должен делать дипломированный врач.

Если процедура стоит дешевле, чем в других салонах, нужно насторожиться.

Обязательно попросите сертификаты качества.

По возможности идите к проверенному специалисту по рекомендации ваших друзей.

Почитайте предварительно отзывы о салоне и специалисте в Интернете.