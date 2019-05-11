После 40 начинается самый лучший период жизни! Гвинет Пэлтроу обяснила почему

У многих женщин возраст 40+ ассоциируется с различными ограничениями и «закатом» молодости и привлекательности. Однако у зрелости есть масса преимуществ!
С годами вы становитесь проницательны и мудры, находите свой стиль в одежде, начинаете заботиться о своём здоровья и ответственнее подходите к выбору спутника жизни, пишет Fabiosa.ru.
Многие звёздные женщины на своём примере доказали, что после 40 жизнь только начинается, и голливудская актриса Гвинет Пэлтроу — одна из таких знаменитостей.
46-летняя обладательница «Оскара» чувствует себя невероятно комфортно в своём возрасте. В одном интервью Гвинет поделилась своими мыслями о том, каково быть зрелой женщиной.
«Мне больше не за 20 или 30, мне 46 лет. И мне нравится быть женщиной за 40. В этом возрасте наступает невероятная свобода и понимание, кто вы есть. Я перестала бояться того, что думают обо мне другие», - объяснила Пэлтроу.
Актриса призналась, что, как и у всех женщин, у неё тоже время от времени бывают непростые дни, но сейчас она чувствует себя как никогда счастливой.
«У меня двое прекрасных детей. Плюс я вышла замуж за очень привлекательного парня в сентябре, знаете ли!», - разоткровенничалась Гвинет.
С голливудской звездой нельзя не согласиться. Чем старше мы становимся, тем больше у нас появляется опыта и свободы, мы можем и позволяем себе делать всё, что нам захочется.
Человек должен жить так, чтобы с каждым годом происходил прогресс в его жизни. Главное — следить за своим здоровьем и благополучием, и тогда вы и после 70 будете счастливее, чем когда-либо!