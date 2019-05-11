Три знака Зодиака, которым незнакомо чувство стиля

Казалось бы, желание выглядеть модно и стильно должно присутствовать у каждого человека. Но на деле все оказывается немного по-другому. Есть люди, которым абсолютно все равно, что они надевают утром. Главное, чтобы не было холодно или жарко, было чисто-опрятно и прохожие не шарахались.
Кто не имеет чувства стиля?
При выборе одежды многие действуют одинаково из года в год, выбирая похожие модели. В этом отчасти видится влияние звезд, под которыми родились люди. Увы, некоторым чувство стиля совсем не передалось с небес, пишет Fabiosa.ru.
Рак
Представители этого знака очень экономные люди. Поэтому стильное решение для своих образов они определяют только одним критерием: вещь должна носиться долго. А это идет в разрез с модой.
Дева
К практичным натурам относятся и Девы, которые выбирают вещи, исходя из комфорта и качества ткани. К тому же, у них постоянно нет времени на походы по магазинам и просмотры модных журналов. А без этого чувству стиля сложно появиться.
Стрелец
Общительные Стрельцы вообще не задумываются, в чем им появиться перед миром. У них в голове рождаются проекты за проектами, которые и становятся центром внимания, а не растянутый свитер и старенькие джинсы.
Кто-то узнал себя в этой подборке? Не расстраивайтесь, все поправимо, если есть желание стать стильной девушкой. Наблюдайте за модными показами, почитайте советы стилистов, подключите наблюдательность и всё получится!