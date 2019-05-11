Три знака Зодиака, которым незнакомо чувство стиля

Кто не имеет чувства стиля?

При выборе одежды многие действуют одинаково из года в год, выбирая похожие модели. В этом отчасти видится влияние звезд, под которыми родились люди. Увы, некоторым чувство стиля совсем не передалось с небес, пишет Fabiosa.ru.

Рак

Представители этого знака очень экономные люди. Поэтому стильное решение для своих образов они определяют только одним критерием: вещь должна носиться долго. А это идет в разрез с модой.

Дева

К практичным натурам относятся и Девы, которые выбирают вещи, исходя из комфорта и качества ткани. К тому же, у них постоянно нет времени на походы по магазинам и просмотры модных журналов. А без этого чувству стиля сложно появиться.

Стрелец

Общительные Стрельцы вообще не задумываются, в чем им появиться перед миром. У них в голове рождаются проекты за проектами, которые и становятся центром внимания, а не растянутый свитер и старенькие джинсы.