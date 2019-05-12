Все больше людей отказываются от хлеба. Правильно ли они делают?

Хлеб - всему голова. Мы едим его каждый день и с незапамятных времен он стал символом труда и достатка во всем мире. Люди все чаще оставляют на полках магазинов ароматные булки хлеба, ища им менее калорийную замену или не едят вообще, пишет Fabiosa.ru. Оправданно ли это?
Какой хлеб сегодня продается в супермаркетах?
Большинство видов хлеба из магазинов производится из пшеничной муки, прошедшей первичную или вторичную обработку и очищенную от самых полезных частиц - грубой оболочки, покрывающей зерно и содержащей наибольшее количество ценных веществ. Эта мука представляет собой простые или быстрые углеводы, быстроусваиваемые и приводящие к набору лишнего веса.
Взглянув на этикетку любого батона, мы находим также в составе такие ингредиенты, как сахара, соли, подсластители, усилители вкуса и консерванты. Неужели стоит навсегда исключить хлеб из рациона?
Есть ли полезный хлеб? Да.
- Цельнозерновой. Содержит целые зерна пшеницы в необработанном виде и полезные углеводы, клетчатку, фолиевую кислоту, железо.
- Безглютеновый. Производится из овса, не содержащего клейковину и подходит аллергикам, а также людям, осознанно не употребляющим глютен.
- Хлеб из пророщенных зерен пшеницы содержит максимум полезных свойств.
- Хлеб и выпечка с пробиотиками и ферментами. Эти элементы стимулируют пищеварение.
- Хлеб в холодильниках. Продается в подмороженном виде, так как не содержит консервантов, продлевающих срок годности.
Слайс подсушенного в духовке цельнозернового хлеба с топингом в виде заправки с авокадо, поджаренных овощей или котлеты с чечевицей будет гораздо полезнее масла, сыра или бекона, содержащих не менее вредные ингредиенты, чем пышный белый хлеб.
Как выбрать хороший хлеб?
1. Правило 1:10. На 1 грамм углеводов 10 грамм клетчатки.
2. Выбирайте натуральное. Пшеница в последние года также насыщена пестицидами и химикатами, поэтому ищите этикетку «100% organic».
3. Покупайте в пекарнях. В специальных хлебных магазинах хлеб изготавливается ежедневно, и он всегда свежий, горячий и вкусный.
4. Ищите в составе ячмень, отруби и рожь. Они богаты клетчаткой и препятствуют быстрому выбросу сахара в кровь.
5. Готовьте дома. Выпекая хлеб по собственным рецептам замените обычную муку на кокосовую, чтобы повысить пищевую ценность такого хлеба в несколько раз. Добавьте также в тесто орехи и семена льна или тыквы - так вы заодно снизите гликемический индекс продукта.
И помните, что польза от питания зависит не только от хлеба, которую мы выбираем, но также от остальной еды, которую мы готовим на завтрак, обед и ужин.
Какой хлеб вы обычно выбираете для своей семьи?