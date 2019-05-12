Все больше людей отказываются от хлеба. Правильно ли они делают?

Какой хлеб сегодня продается в супермаркетах?

Большинство видов хлеба из магазинов производится из пшеничной муки, прошедшей первичную или вторичную обработку и очищенную от самых полезных частиц - грубой оболочки, покрывающей зерно и содержащей наибольшее количество ценных веществ. Эта мука представляет собой простые или быстрые углеводы, быстроусваиваемые и приводящие к набору лишнего веса.

Взглянув на этикетку любого батона, мы находим также в составе такие ингредиенты, как сахара, соли, подсластители, усилители вкуса и консерванты. Неужели стоит навсегда исключить хлеб из рациона?

Есть ли полезный хлеб? Да.

Цельнозерновой. Содержит целые зерна пшеницы в необработанном виде и полезные углеводы, клетчатку, фолиевую кислоту, железо.

Содержит целые зерна пшеницы в необработанном виде и полезные углеводы, клетчатку, фолиевую кислоту, железо. Безглютеновый. Производится из овса, не содержащего клейковину и подходит аллергикам, а также людям, осознанно не употребляющим глютен.

Производится из овса, не содержащего клейковину и подходит аллергикам, а также людям, осознанно не употребляющим глютен. Хлеб из пророщенных зерен пшеницы содержит максимум полезных свойств.

содержит максимум полезных свойств. Хлеб и выпечка с пробиотиками и ферментами. Эти элементы стимулируют пищеварение.

Эти элементы стимулируют пищеварение. Хлеб в холодильниках. Продается в подмороженном виде, так как не содержит консервантов, продлевающих срок годности.

Слайс подсушенного в духовке цельнозернового хлеба с топингом в виде заправки с авокадо, поджаренных овощей или котлеты с чечевицей будет гораздо полезнее масла, сыра или бекона, содержащих не менее вредные ингредиенты, чем пышный белый хлеб.

Как выбрать хороший хлеб?

1. Правило 1:10. На 1 грамм углеводов 10 грамм клетчатки.

2. Выбирайте натуральное. Пшеница в последние года также насыщена пестицидами и химикатами, поэтому ищите этикетку «100% organic».

3. Покупайте в пекарнях. В специальных хлебных магазинах хлеб изготавливается ежедневно, и он всегда свежий, горячий и вкусный.

4. Ищите в составе ячмень, отруби и рожь. Они богаты клетчаткой и препятствуют быстрому выбросу сахара в кровь.

5. Готовьте дома. Выпекая хлеб по собственным рецептам замените обычную муку на кокосовую, чтобы повысить пищевую ценность такого хлеба в несколько раз. Добавьте также в тесто орехи и семена льна или тыквы - так вы заодно снизите гликемический индекс продукта.

И помните, что польза от питания зависит не только от хлеба, которую мы выбираем, но также от остальной еды, которую мы готовим на завтрак, обед и ужин.