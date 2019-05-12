Названы продукты для базового рациона, способствующего похудению

Белки. По мнению специалистов, базовыми продуктами в меню, которое способствует поддержанию здоровья и стройности, являются белки, жиры, углеводы и клетчатка. Они рекомендуют употреблять белки в виде жирной рыбы и красного мяса, а также мяса птицы и субпродуктов. Одновременно с этим эксперты советуют съедать животные белки строго в умеренном количестве, небольшими порциями за один раз. Также среди базовых источников белка в рационе для похудения указаны куриные и перепелиные яйца, молочные продукты.

Жиры. Полезные для здоровья жиры можно получить из разных сортов орехов и ореховых паст без сахара и сахарозаменителей, качественного сливочного масла не менее 82,5% жирности, сала, а также горького шоколада. Эксперты отмечают, что в базовом рационе питания потребление жиров не должно быть ниже одного грамма жира на килограмм массы тела. При избытке веса рекомендовано съедать до 0,8 граммов жиров на килограмм веса.

Углеводы. Ученые напоминают, что здоровому человеку следует употреблять углеводы в количестве не менее 3 граммов на килограмм веса. В рацион необходимо ввести как можно больше круп: пшено, гречку, перловку, овес, полбу. Кроме того, следует регулярно есть бобовые - фасоль, чечевицу, нут, турецкий горох. Не лишним будет и цельнозерновой хлеб.

Сладости, также являющиеся источником углеводов, нужно есть крайне малыми дозами, их предпочтительнее заменять фруктами. Из выпечки стоит отдать предпочтение изделиям из ржаной, кукурузной или гречневой муки.