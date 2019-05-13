Семь необычных но очень полезных применений кокосового масла для красоты и здоровья

Кокосовое масло помогает сжигать жир, ускоряет обмен веществ, снижает уровень холестерина и улучшает функцию кишечника. Оно обладает антибактериальными свойствами и может приносить пользу, о которой вы можете даже не знать. А, между прочим, многие из этих идей могут сэкономить ваши деньги, считает Joinfo.ua!

Для получения энергии

Кокосовое масло богато жирными кислотами, которые легко усваиваются организмом и не нуждаются в долгом переваривании для получения энергии.

Размешайте 1 столовую ложку кокосового масла с половиной столовой ложки семян чиа. Эта комбинация идеально подходит употребления поздним вечером или после тренировки. Вы можете есть это средство прямо с ложки или смешать его с соком.

Для гигиены полости рта

Как бы странно это ни звучало, кокосовое масло невероятно полезно для здоровья ваших зубов и десен. Оно обладает антибактериальными свойствами и особенно эффективно для уничтожения бактерий, которые вызывают образование зубного налета, кариес и воспаление полости рта.

Полоскание небольшим количеством кокосового масла во рту поможет избавиться от неприятного запаха изо рта и заболевания десен.

В качестве заменителя пены для бритья

Кокосовое масло является отличным заменителем пены для бритья. Просто нанесите его на лицо и побрейтесь. Кокосовое масло сделает кожу влажной, гладкой и чистой. Его антибактериальные свойства защитят от всевозможных воспалений, вызванных возможными инфекциями.

Для баланса гормонов

Если вы страдаете от гормонального дисбаланса, кокосовое масло может помочь решить эту проблему. Оно богато полезными для здоровья жирами, которые поддерживают функцию щитовидной железы и надпочечников.

Для защиты от насекомых

Многие средства от насекомых, доступные на рынке, содержат токсичные химические вещества, вредные для вашего организма и окружающей среды. Чтобы защитить себя от укусов комаров, вы можете приготовить натуральный препарат - смешайте одну столовую ложку кокосового масла с несколькими каплями эфирного масла эвкалипта или розмарина и нанесите на кожу. Это средство будет приятно пахнуть и не причинит вред вашему здоровью.

Для чистки деревянной мебели

Средства для чистки древесины эффективны, но содержат очень токсичные ингредиенты и сильные синтетические ароматы, которые загрязняют воздух в вашем доме. В следующий раз, когда вы соберетесь чистить свою мебель, попробуйте использовать кокосовое масло!

Оно не только придает естественный вид дереву и обладает прекрасным ароматом, но и способствует уменьшению сбора пыли. Смешайте 2 части кокосового масла, 1 часть лимонного сока, 1 часть белого уксуса. Нанесите средство на мягкую ткань и протрите ею мебель.

Для снятия макияжа

Кокосовое масло поможет растворить и удалить с кожи тяжелые и стойкие ингредиенты теней для век и туши для ресниц. Нанесите немного кокосового масла на ватный тампон и аккуратно протрите лицо. Вы не только моментально удалите макияж, но и сделаете кожу гладкой и увлажненной.